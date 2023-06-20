《Biong Biong地球娛樂室2》出現違規藝人畫面，韓網友批：「會帶壞青少年」

最新一期的《Biong Biong地球娛樂室2》引發觀眾們的不滿。

新一期的《Biong Biong地球娛樂室2》中，李恩智、MIMI、李泳知和安俞真等人一起前往峇里島度假，眾人享受著旅途的同時還接到了節目組指定的任務，化身0世代-3世代K-POP明星的模樣，在此過程中節目中出現了Brown Eyed Girls成員佳人的女團經典歌曲《Abracadabra》的場景。

佳人早前曾因為吸食違禁藥物丙泊酚而遭到大眾的詬病，當時她還通過所屬公司MYSTIC發佈道歉聲明，稱：「由於之前活動中大大小小的負傷累積，長期以來經歷了嚴重的疼痛、憂鬱症、重症的睡眠障礙，在這一過程中做出了不慎重的選擇，對於不足，作為所屬公司深感負有責任。 以後佳人和本公司會以更成熟的樣子，站在粉絲和大眾面前，以更加細膩真摯的心盡最大努力，讓大家擔心，再次真心向大家道歉。 」這件事情以後，佳人就很少出現在公眾場合。



一般情況下，若出現於違禁藥物有關的藝人，電視台都會打上馬賽克或者直接刪除，但《Biong Biong地球娛樂室2》卻直接給出了佳人非常清晰的畫面，有觀眾指出《Biong Biong地球娛樂室2》作為青少年可觀看的綜藝節目，未考慮到有黑歷史的藝人亮相是否會給青少年造成負面影響，這一行為極其不負責任。

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