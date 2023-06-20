《Biong Biong地球娱乐室2》出现违规艺人画面，韩网友批：「会带坏青少年」

最新一期的《Biong Biong地球娱乐室2》引发观众们的不满。

新一期的《Biong Biong地球娱乐室2》中，李恩智、MIMI、李泳知和安俞真等人一起前往峇里岛度假，众人享受著旅途的同时还接到了节目组指定的任务，化身0世代-3世代K-POP明星的模样，在此过程中节目中出现了Brown Eyed Girls成员佳人的女团经典歌曲《Abracadabra》的场景。

佳人早前曾因为吸食违禁药物丙泊酚而遭到大众的诟病，当时她还通过所属公司MYSTIC发布道歉声明，称：「由於之前活动中大大小小的负伤累积，长期以来经历了严重的疼痛、忧郁症、重症的睡眠障碍，在这一过程中做出了不慎重的选择，对於不足，作为所属公司深感负有责任。 以后佳人和本公司会以更成熟的样子，站在粉丝和大众面前，以更加细腻真挚的心尽最大努力，让大家担心，再次真心向大家道歉。 」这件事情以后，佳人就很少出现在公众场合。



一般情况下，若出现於违禁药物有关的艺人，电视台都会打上马赛克或者直接删除，但《Biong Biong地球娱乐室2》却直接给出了佳人非常清晰的画面，有观众指出《Biong Biong地球娱乐室2》作为青少年可观看的综艺节目，未考虑到有黑历史的艺人亮相是否会给青少年造成负面影响，这一行为极其不负责任。

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