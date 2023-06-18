【韓網熱議】李俊昊＆潤娥《歡迎來到王之國》首播評價並不高！韓網友：「劇情太老套、設定和台詞像90年代」

由李俊昊、潤娥主演的《歡迎來到王之國》在17日迎來首播，以全國收視5.0％、首都圈收視5.3％，順利啟航。

首先，《歡迎來到王之國》講述7年前具元（李俊昊 飾）和天嗣朗（潤娥 飾）分別作爲「王者飯店」的顧客和實習生初次見面的時期。爲了躲避在一起會感到不舒服的家人而住在飯店的具元，與在地下健身房工作的天嗣朗產生意外的誤會。天嗣朗甚至堅信著具元是寫信給她的奇怪顧客，還惡言相向地說「變態先生」，讓人更加好奇兩人從第一次見面開始，就不同尋常的故事。



在兩人腦海中，彼此已經成爲不想再相遇的對象。但是在不知不覺中，兩人常在酒店裡互相擦肩而過，隨著時間的流逝，具元又回到天嗣朗工作的「王者飯店」，更作為新本部長回歸，偶然繼續延續著這段緣分。



首播在韓網的評價似乎沒有很高，加上是該編劇第一部作品，在 The qoo 引發不少討論（留言已經突破700）。網友們紛紛表示：「10年前也會覺得無聊的電視劇」、「哇嗚...真的好老套啊...」、「因爲設定太差勁，受到了衝擊」、「從降落傘開始就精神恍惚」、「編劇太老套了，本來是期待之作」、「演員們真的好可惜啊，最後是什麼」、「第1集的台詞水平真的是最差...」、「很好奇潤娥和俊昊看到什麼才說要拍這個的」、「他倆演技挺好，問題是劇本」等等。不過...才播第1集，還是別太快下定論啊～已經有看首播的觀眾們，覺得如何呢？



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