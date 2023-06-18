「耳朵眼睛都享福」！兩大K-POP名主唱Super Junior圭賢 & Apink鄭恩地面對面合唱快來看～

K-POP大名鼎鼎的主唱，Super Junior圭賢與Apink鄭恩地，合作的對唱歌曲〈我們的愛情就這樣〉上月中旬釋出完整音源與各自錄音版MV，沒想到近日有了面對面合唱的Live Clip版本！

〈我們的愛情就這樣〉原先是鄭恩地與徐仁國2012年演唱的《請回答1997》OST，今年上半年由中國電影《你的婚禮》在韓國的發行商邀約，邀請鄭恩地與圭賢重新翻唱作為電影OST，這是兩人自2019年《認識的哥哥》節目後再次合唱此曲，亦實現了當年說要正式合作的約定。



在〈我們的愛情就這樣〉電影畫面版MV與歌手錄音版MV公開時，就有不少網友稱讚鄭恩地與圭賢的合唱令人著迷‎，留言寫下「圭賢+恩地=AMAZING VOICES（驚奇的歌聲）」、「真的是傳奇」、「聽說愛豆界男女Vocal終結者所以來了，真的是給耳膜帶來爽感的合唱」……等等字句。



當兩人面對面的Live Clip公開，更是令網友激動，因為不止歌聲好聽，畫面也好看，留言包括「看的時候……耳朵享福眼睛也享福，兩個人都唱得太好了，恩地姐姐的聲音比10年前更渾厚了，而圭賢還要說嗎？SJ主唱！」、「耳朵融化了，因為顏值，眼睛都瞎了……畫面很美，恩地圭賢又美又帥，歌也很好聽ㅠㅠ」、「哇，瘋了，名主唱們……謝謝你們的Live」、「眼睛享福！！耳朵享福！！可以這麼幸福嗎……」、「主唱最強者的相遇……」……等等。



還有不少人焦點都放在圭賢的白襯衫呢，說他穿白襯衫太過分了！！！XDD



▼快來看這「耳多和眼睛都享福」的圭賢&鄭恩地〈我們的愛情就這樣〉Live Clip！



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