《浪漫醫生金師傅3》大結局收視16.8％創新高！最後尹瑞貞回到石垣醫院，觀眾敲碗第四季全員合體！

17日播出的《浪漫醫生金師傅3》最後一集刷新自身最高收視，全國和首都圈收視都是16.8%，瞬間最高收視是19.3%。（可以看到宇鎮＆恩彩的收視公約啦～

因為山火的風向改變，石垣醫院也被下達需要撤離。沒有撤離而消失的金師傅（韓石圭 飾），護理長（陳慶 飾）最後在手術室找到他，還安慰金師傅空虛的心情說：「只要你這股引力還在，石垣人就會永遠都會在。」奇蹟般的降雨使火災趨於平，金師傅和大家的夢想得以延續，他微笑著想起成長的徒弟們。



雖然得到道政府預算支援，但他們仍然要與現實的堡壘作鬥爭。徐宇鎮（安孝燮 飾）對姜棟柱（柳延錫 飾）的外傷中心 Level 1 的計劃感到激動，並加入車恩彩（李聖經 飾）所在的外傷中心。Level 1 計劃的目標是，避免再有人因為因為找不到醫生動手術而身亡，或是因為找不到醫院接受傷患，導致救護車在路上徘徊，確保本地所有的重大外傷傷患都由他們來接收。



張東華（李新英 飾）是稱夫勇周爲「金師傅」的1號徒弟張賢珠（金慧峻 飾）的弟弟，金師傅讓跟隨姐姐的夢想成爲醫生的張東華尋找「你想做的事情」，張東華也決定繼續留在石垣醫院。



而朴恩卓（金旻載 飾）和尹雅凜（蘇珠妍 飾）終於把話說清楚，朴恩卓對她說：「我們不要分手！我非常愛妳！」兩人還迎來初Kiss ～～ 還有徐宇鎮趁車恩彩睡著時，給她戴上求婚戒指；鄭仁秀（尹那武 飾）的妻子也帶著女兒小星來到石垣醫院，大家都迎來浪漫的結局呢！



在各自的位置上準備迎接患者的大家和金師傅的樣子迎來「浪漫」的結尾。結尾部分還有從美國回來的第一季尹瑞貞（徐玄振 飾）的背影，讓人想象到金師傅和弟子們的完整體相遇，讓人對第四季充滿期待。



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