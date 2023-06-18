【K社韓國小百科】 韓綜裡常見的縮寫原來是這個意思！美夢驟醒回歸現實，令人感歎「現ti來了」

今天分享一個在韓綜和網路論壇常見的韓文流行詞，學會之後不少場合都能用到哦！

常看韓綜的朋友可能對「현타」這詞不陌生，通常藝人下意識做出搞笑行為後突然感到羞恥，就會被稱為「현타來了」。 「현타」是「현실 자각 타임」（現實自覺時間）的縮寫，意思是從虛幻的夢境和幻想中醒來、直面現實處境的瞬間。

從詞匯構成來看，현타是從「現實、自覺、time」這三個詞裡取出「現」字和「time」的前半段「ti」，縮略成「現ti」兩個字，讀音是「hyun ta」。 「現ti」在口語裡一般是講成「현타 온다」、「현타 왔어」，即「現ti來了」。



這個詞有點「瞬間拉回現實」、「我是誰我在哪我在做什麼」、「跳脫主體審視自我」的味道。 例如，在韓國豬是象徵發財的動物，如果夢到豬一般代表會有財運，這時如果帶著期待的心情去買彩票、連中獎後怎麼花錢都想好了，結果發現連一個號碼都沒中，就可能進入「現實時間」，即是「現ti來了」。

再比如，看完帥氣男明星之後再看身邊的老公時，看到有錢人的豪宅之後再看自己的存摺時，自認還算年輕卻發現看不懂真正年輕人的流行語時...... 都是「現ti」到來的瞬間。

此外현타也是「賢者時間（현자 타임）」的縮寫，指慾望獲得滿足後的迷茫空虛感，不過日常對話裡第一種含義用得比較多。

來看幾個綜藝節目裡的著名例子！

去年的《Biong Biong地球娛樂室》裡，李恩智、MIMI、李泳知、安兪真為爭取晚餐挑戰隨機舞蹈，其中跳到宣美的《Gashina》時，李恩智提議MIMI改編成有氧健身操風格，MIMI立即擺出誇張表情迎接挑戰，但半秒後突然清醒過來，捂著臉蹲了下去XD李恩智笑著說：「 現ti！快關掉攝像機，我們孩子現ti來了！」



金鍾國今年出演《我家的熊孩子》時坦言自己沒有物慾，根本不知道賺了多少錢，努力工作只是為未來的家庭做準備：「有時會突然感到現ti，我究竟為什麼而活呢？ 甚至想過把工作都停掉，去美國開健身房。」這就是突然從努力工作狀態中跳脫出來、審視自我的例子。



Jin去年做客朴明秀網綜時在三行詩遊戲裡勝出，本應由朴明秀做懲罰任務「可愛的撒嬌」，但朴明秀成功說服Jin來做XD Jin戴上公主髮箍一口氣做出3個撒嬌表情，隨後立即迎來現ti：「我都31歲了，說實話要撒嬌很不容易啊！」



最常見的case也許是演員被cue跳舞或做任務，敬業地完成後重新回到演員狀態、害羞地捂住臉，就是典型的「現ti來了」XD



下次遇到類似的「突然清醒」瞬間，就可以用上這個詞啦！

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