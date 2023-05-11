兩大K-POP主唱合作了！Super Junior圭賢與Apink鄭恩地終於實現2019年《認哥》的合唱約定

講到圭賢，一定會聯想是Super Junior主唱，而講到鄭恩地就是Apink主唱，兩位主唱甚至是K-POP圈裡數一數二的，唱功之強是一般人都普遍認可的！而兩位主唱近日總算正式合作了！

翻拍自朴寶英與金英光主演的《婚禮的那一天》，中國電影《你的婚禮》（韓譯「夏天的我們」여름날 우리）6月將在韓重新上映，日前公開了演唱OST的歌手名單，包括Standing Egg、圭賢與鄭恩地、FTISLAND李洪基還有SG Wannabe李碩薰，名單排開全是「OST匠人」。



其中圭賢與鄭恩地將翻唱《請回答1997》OST，鄭恩地2012年與徐仁國與合唱的〈我們的愛情就這樣〉（另譯：我們的愛情像這樣），這也是鄭恩地與圭賢自2019年在綜藝節目《認識的哥哥》之後，時隔4年再次合唱同一首歌。



回顧當年《認識的哥哥》，觀眾對於兩大主唱的美聲讚嘆不已，YouTube兩部相關影片加起來約有340萬觀看次數，底下留言多是正面評論，稱讚兩人唱歌水準非常高，合唱間互相配合的合聲令人起雞皮疙瘩。兩人在節目上合唱完後，打勾勾約定好了要出合作曲，想不到時隔整整4年才實現，歌曲還是同一首。



圭賢與鄭恩地版本的〈我們的愛情就這樣〉將在16日正式發行，不過預告已釋出近三分之一的音源片段。不少網友聽了相當激動，表示終於又驚又喜表示終於等到了兩人合作。



▼最後也聽聽原版的〈我們的愛情就這樣〉，兩個版本都有人擁護啊～！



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