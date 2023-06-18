「耳朵眼睛都享福」！两大K-POP名主唱Super Junior圭贤 & Apink郑恩地面对面合唱快来看～

K-POP大名鼎鼎的主唱，Super Junior圭贤与Apink郑恩地，合作的对唱歌曲〈我们的爱情就这样〉上月中旬释出完整音源与各自录音版MV，没想到近日有了面对面合唱的Live Clip版本！

〈我们的爱情就这样〉原先是郑恩地与徐仁国2012年演唱的《请回答1997》OST，今年上半年由中国电影《你的婚礼》在韩国的发行商邀约，邀请郑恩地与圭贤重新翻唱作为电影OST，这是两人自2019年《认识的哥哥》节目后再次合唱此曲，亦实现了当年说要正式合作的约定。



在〈我们的爱情就这样〉电影画面版MV与歌手录音版MV公开时，就有不少网友称赞郑恩地与圭贤的合唱令人著迷‎，留言写下「圭贤+恩地=AMAZING VOICES（惊奇的歌声）」、「真的是传奇」、「听说爱豆界男女Vocal终结者所以来了，真的是给耳膜带来爽感的合唱」……等等字句。



当两人面对面的Live Clip公开，更是令网友激动，因为不止歌声好听，画面也好看，留言包括「看的时候……耳朵享福眼睛也享福，两个人都唱得太好了，恩地姐姐的声音比10年前更浑厚了，而圭贤还要说吗？SJ主唱！」、「耳朵融化了，因为颜值，眼睛都瞎了……画面很美，恩地圭贤又美又帅，歌也很好听ㅠㅠ」、「哇，疯了，名主唱们……谢谢你们的Live」、「眼睛享福！！耳朵享福！！可以这么幸福吗……」、「主唱最强者的相遇……」……等等。



还有不少人焦点都放在圭贤的白衬衫呢，说他穿白衬衫太过分了！！！XDD



▼快来看这「耳朵和眼睛都享福」的圭贤&郑恩地〈我们的爱情就这样〉Live Clip！



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