「愛豆界男女Vocal終結者」圭賢&鄭恩地合唱〈我們的愛情就這樣〉完整公開！

Super Junior圭賢與Apink鄭恩地都是K-POP界大名鼎鼎的超強主唱（Main Vocal），他們實現了4年前的約定，合作的音源昨（16）日傍晚公開。

翻拍自朴寶英與金英光主演的韓國電影《婚禮的那一天》，中國電影《你的婚禮》（韓譯「夏天的我們」여름날 우리）將在韓國重新上映，OST找來Standing Egg、圭賢與鄭恩地、FTISLAND李洪基還有SG Wannabe李碩薰獻唱。



圭賢與鄭恩地演唱的〈我們的愛情就這樣〉（另譯：我們的愛情像這樣）已公開，翻唱自鄭恩地自己與徐仁國2012年演唱的《請回答1997》OST。而這也是圭賢與鄭恩地繼2019年綜藝節目《認識的哥哥》後，再次合作同一首歌，實現了當年打勾勾要正式合作的約定。



〈我們的愛情就這樣〉有MV版與錄音室版本影片，兩支影片一公開就吸引許多網友留言，有網友稱讚兩人的合唱是最棒了、令人著迷、「圭賢+恩地=AMAZING VOICES（驚奇的歌聲）」、「真的是傳奇」、「耳朵要融化了」、「聽說愛豆界男女Vocal終結者所以來了，真的是給耳膜帶來爽感的合唱」……等等。



圭賢與鄭恩地都分別在自己的IG宣傳了歌曲，不過圭賢隊友希澈竟歪樓，牛頭不對馬嘴的在圭賢貼文留言：「要跟我學學自拍的方法喔我們圭。」相當無厘頭。



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