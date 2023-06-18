《浪漫医生金师傅3》大结局收视16.8％创新高！最后尹瑞贞回到石垣医院，观众敲碗第四季全员合体！

17日播出的《浪漫医生金师傅3》最后一集刷新自身最高收视，全国和首都圈收视都是16.8%，瞬间最高收视是19.3%。（可以看到宇镇＆恩彩的收视公约啦～

因为山火的风向改变，石垣医院也被下达需要撤离。没有撤离而消失的金师傅（韩石圭 饰），护理长（陈庆 饰）最后在手术室找到他，还安慰金师傅空虚的心情说：「只要你这股引力还在，石垣人就会永远都会在。」奇迹般的降雨使火灾趋於平，金师傅和大家的梦想得以延续，他微笑著想起成长的徒弟们。



虽然得到道政府预算支援，但他们仍然要与现实的堡垒作斗争。徐宇镇（安孝燮 饰）对姜栋柱（柳延锡 饰）的外伤中心 Level 1 的计划感到激动，并加入车恩彩（李圣经 饰）所在的外伤中心。Level 1 计划的目标是，避免再有人因为因为找不到医生动手术而身亡，或是因为找不到医院接受伤患，导致救护车在路上徘徊，确保本地所有的重大外伤伤患都由他们来接收。



张东华（李新英 饰）是称夫勇周爲「金师傅」的1号徒弟张贤珠（金慧峻 饰）的弟弟，金师傅让跟随姐姐的梦想成爲医生的张东华寻找「你想做的事情」，张东华也决定继续留在石垣医院。



而朴恩卓（金旻载 饰）和尹雅凛（苏珠妍 饰）终於把话说清楚，朴恩卓对她说：「我们不要分手！我非常爱你！」两人还迎来初Kiss ～～ 还有徐宇镇趁车恩彩睡著时，给她戴上求婚戒指；郑仁秀（尹那武 饰）的妻子也带著女儿小星来到石垣医院，大家都迎来浪漫的结局呢！



在各自的位置上准备迎接患者的大家和金师傅的样子迎来「浪漫」的结尾。结尾部分还有从美国回来的第一季尹瑞贞（徐玄振 饰）的背影，让人想象到金师傅和弟子们的完整体相遇，让人对第四季充满期待。



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