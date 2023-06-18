BTS 10週年煙火秀太美！40萬訪客垃圾全帶走，阿米狂嗨漢江公園秒變夜店

BTS防彈少年團出道十周年紀念慶典昨日在首爾汝矣島漢江公園盛大舉辦，來自全世界的阿米從下午到夜晚共同狂歡慶祝，現場人數多達40萬，散場後地面仍整潔如新。

「2023 BTS Festa」昨日下午2點正式開始，5點鐘BTS隊長RM也到場與粉絲見面，還和柾國和V電話連線。 柾國人在美國LA，假扮粉絲打進來還唱了一小段歌、見RM沒發現才自爆身份，RM也為柾即將國開啟的SOLO活動應援。



活動現場展示了BTS一路走來的歷史、團綜《Run BTS！》服裝、10週年紀念裝置等，最高潮當屬晚上8點半開始、持續30分鐘的煙火秀！









隨著BTS不同歌曲做出相應動態，包括行星、10週年、英文「LUV BTS」等等，不僅BTS粉絲，臨近市民也一起欣賞了美麗的煙火表演。





搭配BTS的歌曲真的超美：



還有網友分享了KTX視角、飛機視角！遠看也好壯觀：



ktx 타고 가다가 갑자기 BTS 10주년 기념 불꽃쇼를 봤네?? pic.twitter.com/GjW6RPEur8 — hi_jin (@prefer_0508_) June 17, 2023

비행기에서 BTS 불꽃쇼 본 썰 푼다 pic.twitter.com/R9qGY5io39 — 루샤(@0223_Robe) June 17, 2023

煙火秀結束後緊接著開始DJ Party，阿米們跟著BTS的音樂一起唱歌跳舞，不顧天氣炎熱在漢江公園狂歡慶祝50分鐘，現場氣氛堪比弘大夜店、比天氣更加火熱！



여기가 여의도인지 홍대 힙클인지 ㅆㅂ 개신남 pic.twitter.com/1SozuWiC9J — o.gu (@951230_951013) June 17, 2023

直觀感受現場人潮：



這隻影片請一定要看到結尾，阿米的熱情太真實了XD



據統計當天有35萬人進入漢江公園，周遭也聚集了5萬人，其中外國遊客多達12萬人。 然而散場後漢江公園仍十分整潔、並沒有垃圾遍地的亂像，據網友透露，主辦方每隔30m設置垃圾收集網，活動期間阿米和工作人員積極分發垃圾袋、請大家共同保持整潔，也有很多人把垃圾打包帶走。 有Twitter用戶發文透露：「12小時裡沒見到一位阿米把垃圾丟在垃圾網以外的地方。」 更有阿米離場時還順便清理沿路垃圾，成熟的粉絲文化引來一致稱讚。

보랏빛 불꽃놀이 선사한 BTS…쓰레기 안 남기고 간 아미들 pic.twitter.com/TeLbtIwiOZ — 아이돌 뉴쓰 (@funnyidol_news) June 17, 2023

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