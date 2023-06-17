《較量人生》千變萬化、學無止境的職場！李沇禧洪宗玄勇於走出自己的路〜（EP.11 –12完）

[有雷] 《較量人生》這部寫實的職場劇本週送上大結局，雖然整部戲敘述起來不慍不火，也讓大家看見職場中會遇到的許多問題，不過這就是人生，李沇禧這個從三人公司跳槽到大集團的公關好手，最終的選擇是什麼？

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世容集團為了圖利而更換蛋白粉廠商，換上自家熟識的工廠，卻造成消費者嚴重過敏反應，此時集團除了提出成分一切正常的報告外，甚至對於相關同業的產品更進行負面攻擊行銷，這些做法讓新進員工朴允昭（李沇禧飾）相當不能接受，但她卻發現這是世容集團的慣用手法，可說是潛規則，持續在檯面下進行著。



原本她打算一人扛起責任，不過在關鍵的時刻，公關長具伊貞（文素利飾）以及關鍵組長宋宣泰（趙漢哲飾）選擇公開真相，讓世容集團內部也必須正視這個企業陋習，接著更將組織大幅調整，不過有人升職必定也就有人離開，世容集團得以重新整頓，企業文化也開始有所改變。



朴允昭面對徐東訓（鄭允浩飾）的追求欣然接受，也試著一起約會開始交往，不過卻在喝酒的場合時，對於老友柳才旻（洪宗玄飾）突如其來的真心告白，一句「很謝謝妳，也很對不起妳」讓允昭哭著離開。東訓也看得出兩人仍有感情，決定和允昭退回好朋友的位置，給允昭更多思考的時間。



除了工作，以及愛情、親情總是難解的習題，女強人具伊貞追求事業上的成功，換來的是家人的不諒解，與女兒之間的親情難以彌補。花了很多時間才總算得到前夫與女兒願意重新面對她。雖然世容給了她一個好的職務可以發揮長才，她最終仍選擇離開，創造自己的事業。



允昭忙於工作，加上對母親長期的心結未解，還有關係不佳的妹妹，煩心的事情可不只一兩件。原本在小公司當公關，相當憧憬在大公司就業的允昭，經歷了許多不為人知的辛苦，外表光鮮亮麗，但在大公司任職似乎不如她所想像，最終她仍選擇離開，再度回到校園充實自己，她的偶像具伊貞也再度找上她尋求合作機會。



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