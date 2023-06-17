本月少女全员解约成功！摆脱「全年0结算」垃圾公司，Yves兴奋PO「欢乐奔跑」图庆祝

据韩媒，首尔高等法院昨日判定本月少女最后5名成员的解约抗诉审获得胜诉，意味著本月少女12名成员就此全部与原公司划清界限，可以独自展开演艺活动。

这5位成员曾在初审被判败诉，本次扭转局面的关键是，裁判部认为本月少女原所属社在没有获得成员签署同意书的情况下擅自将合约让渡给日本环球经纪公司，因此判定专属合约无效。 作为解约条件，成员每人须向公司提供现金5000万韩元作为担保，或者提交现金保证保险证券。



本月少女和所属社的矛盾由来已久。 成员Chuu曾爆料公司拖欠薪水、全年收入为零而引起关注，第一个提出解约却反遭公司雪藏，只能自费参加行程。 去年11月，当时所属社Block Berry Creative以「对工作人员态度不佳」为由将Chuu踢出组合，在Chuu离队后仍找藉口妨碍其个人活动，反遭舆论抨击。



今年1月，9位成员一同发起解约起诉，其中姬振、Kim Lip、眞率、Choerry获判胜诉，另5名成员夏瑟、汝眞、Yves、Olivia Hye、Go Won则因曾修改合约部份内容而解约失败。 随后，贤眞和ViVi也於今年2起诉公司并成功解约。之后解约失败的5位成员继续提起抗诉，终於在昨日如愿以偿。

胜诉结果出炉后，Yves在IG限动PO出这张欢乐奔跑的照片，虽未留下任何文字，都足以感受到她重获自由的激动心情：



目前Chuu签约到新生公司ATPR，该公司代表曾发掘和企划B1A4、OH MY GIRL、ONF等。 姬振、Kim Lip、眞率、Choerry签到Modhaus，该公司由音乐制作人郑炳基在2021年成立，郑炳基曾任JYP娱乐和Woollim娱乐理事，在本月少女出道初期曾为她们担任音乐制作。 贤眞和ViVi在CTDENM，与SM娱乐出身、曾任Block Berry Creative企划调整室理事并负责经营本月少女的尹度延（音）继续合作。

随著成员分家到不同公司，本月少女相当於进入无限停摆，好在成员们终於可以摆脱烂公司重新出发，令人感到欣慰。



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