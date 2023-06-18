宣美男伴舞爆紅網路後有煩惱！每天SNS收一堆私訊，內容超尷尬

誰能想到因為身材太好引來了一堆麻煩。

還記得宣美的男伴舞嗎？ 2018年，宣美參加了「WaterBomb」慶典，當時她和一名上半身赤裸的男伴舞貼身熱舞，表演了《24小時也不夠》。 相關直拍在YouTube的點擊率已經有680多萬，人氣相當火爆。 這位名叫「車炫承」（車賢勝）的男伴舞因為巧克力色的健康肌膚、性感魅惑的肌肉線條和標準韓國歐巴的陽光長相被廣大網友們關注。

車炫承之前也曾出演過《單身即地獄》和《體能之巔：百人大挑戰》，在節目中大秀好身材。

前段時間，車炫承作客宣美的節目《宣美的show!terview》，提到與她熱舞之後的故事。 車炫承稱《24小時也不夠》的直拍公開後，有不少網友私訊他的SNS，既有男網友也有女網友。 宣美十分好奇私訊的內容， 車炫承公開了最令他受衝擊的幾條，稱：「我和你中間有一段舞吧，對方說讓宣美走開，她來舔...... 還有很多人會私傳我暴露的照片，不分男女，甚至有男網友給我發他本人的那種影片.....」聽完他的話之後，宣美露出了難以置信的表情。

相關內容在theqoo上也引來了網友的討論，大家紛紛表示：「這幫人是不是瘋了」、「完全可以告這些人了吧」、「因為當事人是男生，所以很爽快地接受了，換做女生的話，應該會被嚇死」、「太噁心了，根本就是性騷擾」等。

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