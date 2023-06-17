【韓網熱帖】此刻CUBE公司門口的情況

PENTAGON粉絲團送了花環。

花環上的字從左到右依次是：

CUBE要對共事已久的PENTAGON負責

踐踏藝人努力的CUBE何時才會清醒？

只有韓國空白期500日，PENTAGON無限雪藏要適度

國內活動何時做？ （後半句被擋住）

CUBE啊，現在停止的話沒有spotlight

保障PENTAGON國內活動，停止放置國內粉絲

吸引新粉絲的藝人，趕走新粉絲的CUBE娛樂

韓國網友評論：

1. 空白期快兩年也太誇張

2. CUBE好過分...

3. 歌都很好聽，為什麼不讓活動？ 真心不理解

4. PENTAGON又帥又有趣，歌也都很好，應該發展更好的

5. 有可以擔任製作的成員，為什麼還不給出專輯？ PENTAGON程度應該不至於赤字吧

6. 有成員能負責製作，公司卻沒有企劃能力... CUBE能活到現在也是神奇

7. 成員們作為藝人偶像正是應該全盛期的20代，好可惜

8. CLC也是這樣最終解散的

9. 是不是成員們不想續約

10. 中小公司經常用這招，不續約就不給活動，以此施壓

11. 原來是因為這樣才用專輯數簽約啊... SM不管怎樣還是給出專輯，相對好一點

12. 這幫瘋子總是這樣，第幾次跟藝人撕破臉結局了

13. CUBE只有逃離才是正解kkk剛出道時還推一推，最後總是亂糟糟的很難看

14. Hui上生存節目時被罵好慘，原來上節目是有原因的。 哇粉絲們太善良了，冷凍500天？

15. 不是粉絲都很生氣，何況粉絲了

16. CUBE真的很不會做事，公司裡的氣氛也不好

17. 續約沒剩幾個月了，可能會繼續冷凍下去，希望全都簽去其他公司吧

#PENTAGON #CUBE娛樂

Edit：Sani

出處：https://theqoo.net/2833391894

圖源：FB@PENTAGON，Theqoo

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞