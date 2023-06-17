【韩网热帖】此刻CUBE公司门口的情况

PENTAGON粉丝团送了花环。

花环上的字从左到右依次是：

CUBE要对共事已久的PENTAGON负责

践踏艺人努力的CUBE何时才会清醒？

只有韩国空白期500日，PENTAGON无限雪藏要适度

国内活动何时做？ （后半句被挡住）

CUBE啊，现在停止的话没有spotlight

保障PENTAGON国内活动，停止放置国内粉丝

吸引新粉丝的艺人，赶走新粉丝的CUBE娱乐

韩国网友评论：

1. 空白期快两年也太夸张

2. CUBE好过分...

3. 歌都很好听，为什么不让活动？ 真心不理解

4. PENTAGON又帅又有趣，歌也都很好，应该发展更好的

5. 有可以担任制作的成员，为什么还不给出专辑？ PENTAGON程度应该不至於赤字吧

6. 有成员能负责制作，公司却没有企划能力... CUBE能活到现在也是神奇

7. 成员们作为艺人偶像正是应该全盛期的20代，好可惜

8. CLC也是这样最终解散的

9. 是不是成员们不想续约

10. 中小公司经常用这招，不续约就不给活动，以此施压

11. 原来是因为这样才用专辑数签约啊... SM不管怎样还是给出专辑，相对好一点

12. 这帮疯子总是这样，第几次跟艺人撕破脸结局了

13. CUBE只有逃离才是正解kkk刚出道时还推一推，最后总是乱糟糟的很难看

14. Hui上生存节目时被骂好惨，原来上节目是有原因的。 哇粉丝们太善良了，冷冻500天？

15. 不是粉丝都很生气，何况粉丝了

16. CUBE真的很不会做事，公司里的气氛也不好

17. 续约没剩几个月了，可能会继续冷冻下去，希望全都签去其他公司吧

#PENTAGON #CUBE娱乐

Edit：Sani

出处：https://theqoo.net/2833391894

图源：FB@PENTAGON，Theqoo

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻