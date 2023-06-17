追起來～今晚有兩部劇首播！《歡迎來到王之國》李俊昊＆潤娥 V.S 《今生也請多指教》申惠善＆安普賢

週末劇競爭激烈，今晚又要迎接新的一波劇！由 JTBC《歡迎來到王之國》對打 tvN《今生也請多指教》，兩部未開播前話題度就極高，大家準備好要先追哪一部呢？

《歡迎來到王之國》李俊昊＆潤娥主演

該劇講述無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人「具元」，與因為職業關係即使不想笑也要一直保持開朗笑容的小職員「天嗣朗」相遇後，變得可以一起真正開懷大笑的浪漫愛情喜劇。



劇中，李俊昊飾演「王者飯店」的本部長「具元」，是「王者集團」創始人的獨生子與「王者飯店」的繼承者，擁有與生俱來的氣質、超凡的領袖風範、清晰的頭腦及瀟灑幹練的魅力，但戀愛細胞為零。李俊昊之前也透露會選擇該部作品因爲是浪漫喜劇，想要嘗試充滿歡笑的作品～



潤娥則飾演「王者飯店」的優秀職員「天嗣朗」。雖然只是兩年制大學畢業，但精通四國語言，面對周圍的偏見與誤會而成長，從飯店大廳服務檯直升職員們夢想中的VVIP休息室「King the Land」的傳說般人物。潤娥也是因為前作《黑話律師》較沈重，想要以明朗的角色和大家見面而選擇這部劇。



《今生也請多指教》申惠善＆安普賢主演

該劇改編自同名人氣網路漫畫，從選角開始就引發討論！講述帶著每一次前世記憶重生的「尹珠媛」在第十八次人生遇到了真愛「文瑞夏」，但因車禍導致尹珠媛死亡，而以「潘知音」開啟了第十九次的人生並和文瑞夏相遇之後發生的愛情故事。



申惠善飾演MI酒店戰略企劃組職員「潘知音」，帶著每一世的記憶重生，用累積幾世的職場成功經驗成為企業爭相聘請的人才，而她的最終目的就是要進入前世「尹珠媛」遇見的真愛「文瑞夏」的家族企業工作，以便與文瑞夏重逢。這也是她繼《哲仁王后》後時隔3年的新作，期待再展精湛演技。



安普賢飾演MI酒店戰略企劃組專務「文瑞夏」，童年時因初戀尹珠媛發生死亡車禍，因此留下嚴重的心理創傷，多年來只要這個心理創傷被觸發，就會出現一些症狀。之前有許多人認為他與男主角的「柔弱美」形象不符合，安普賢也為此減重8公斤。



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