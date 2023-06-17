宋仲基升格當爸！採訪曾說「男藝人結婚、當爸會丟工作」，遭韓網友痛批：「又不是女演員」

宋仲基在今年1月宣布再婚，對象是英國女演員 Katy Louise Saunder，同時還宣佈已經懷孕。

14日，宋仲基於官方粉絲俱樂部親自公開喜訊，妻子 Katy 誕下一子、母子均安。宋仲基既感謝又幸福，對於他們而言，最大的夢想就是建立家庭，兒子的到來是最珍貴的禮物。

아들 출산 소식 전한 송중기

와 아가 얼마나 예쁠까ㅠㅠㅠ pic.twitter.com/MfnrLivs23 — 연예계 아카이브 (@showbizidol__) June 14, 2023

在成為爸爸之前，宋仲基曾接受中國媒體《新浪娛樂》時，由於他現在「事業與家庭」都很順利，被問到如何看待兩者之間的關係時，他用英文回答：「有時候成為一個父親、丈夫意味著會失去很多工作機會，在這個演藝圈，有了寶寶、娶了妻子，看起來會失去很多工作機會。」最後他也說他不擔心，認為家庭永遠比事業重要，也很熱愛自己的工作，相信可以把演員、爸爸、丈夫和兒子的角色做好。

송중기 중국 인터뷰



“아버지가 되고 남편이 된다는 건 이 연예계에서 일자리를 잃는다는 걸 의미한다.”



?????

언제부터 남자연예인이 결혼출산으로 배우일에 타격받았지……?



댓글에 해외팬들 한국 엄청 욕하네… pic.twitter.com/7TT8LvZni4 — 엑소컴백7월10일 (@doldolgyeol) June 10, 2023

怎料這段採訪近日又在韓網掀起熱烈討論，留言更突破千筆，不少網友都不認同他的觀點。紛紛痛批：「明明沒有斷開過，你在說什麼呢，仲基說話之前想好了嗎」、「看來你不知道失業是什麼意思啊，呵呵」、「自我意識過剩到令人窒息」、「都結婚兩次了，沒有必要在意這些了」、「所以男演員何時丟掉工作了，結婚生子影響的都是女演員」、「他覺得他是偶像嗎」、「本人不停地拍攝作品，但是前妻休息了多久知道嗎？真像只屬於自己世界的井底之蛙」等等。不過也有網友表示：「他說的對啊！為什麼被罵」、「這件事是需要被大家批判嗎」等等。



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