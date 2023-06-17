宋仲基升格当爸！采访曾说「男艺人结婚、当爸会丢工作」，遭韩网友痛批：「又不是女演员」

宋仲基在今年1月宣布再婚，对象是英国女演员 Katy Louise Saunder，同时还宣布已经怀孕。

14日，宋仲基於官方粉丝俱乐部亲自公开喜讯，妻子 Katy 诞下一子、母子均安。宋仲基既感谢又幸福，对於他们而言，最大的梦想就是建立家庭，儿子的到来是最珍贵的礼物。

아들 출산 소식 전한 송중기

와 아가 얼마나 예쁠까ㅠㅠㅠ pic.twitter.com/MfnrLivs23 — 연예계 아카이브 (@showbizidol__) June 14, 2023

在成为爸爸之前，宋仲基曾接受中国媒体《新浪娱乐》时，由於他现在「事业与家庭」都很顺利，被问到如何看待两者之间的关系时，他用英文回答：「有时候成为一个父亲、丈夫意味著会失去很多工作机会，在这个演艺圈，有了宝宝、娶了妻子，看起来会失去很多工作机会。」最后他也说他不担心，认为家庭永远比事业重要，也很热爱自己的工作，相信可以把演员、爸爸、丈夫和儿子的角色做好。

송중기 중국 인터뷰



“아버지가 되고 남편이 된다는 건 이 연예계에서 일자리를 잃는다는 걸 의미한다.”



?????

언제부터 남자연예인이 결혼출산으로 배우일에 타격받았지……?



댓글에 해외팬들 한국 엄청 욕하네… pic.twitter.com/7TT8LvZni4 — 엑소컴백7월10일 (@doldolgyeol) June 10, 2023

怎料这段采访近日又在韩网掀起热烈讨论，留言更突破千笔，不少网友都不认同他的观点。纷纷痛批：「明明没有断开过，你在说什么呢，仲基说话之前想好了吗」、「看来你不知道失业是什么意思啊，呵呵」、「自我意识过剩到令人窒息」、「都结婚两次了，没有必要在意这些了」、「所以男演员何时丢掉工作了，结婚生子影响的都是女演员」、「他觉得他是偶像吗」、「本人不停地拍摄作品，但是前妻休息了多久知道吗？真像只属於自己世界的井底之蛙」等等。不过也有网友表示：「他说的对啊！为什么被骂」、「这件事是需要被大家批判吗」等等。



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