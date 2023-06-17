《浪漫醫生金師傅3》今晚播出大結局！主演發表終映感言，韓石圭：「希望金師傅的浪漫能持續下去」

《浪漫醫生金師傅3》將在今晚（17日）播出大結局，第15集的結局真的讓人心驚膽戰啊！

由於大型山火，石垣醫院下達了避難令，金師傅不得不離開艱難搭建的外傷中心，他到底在哪裡？他的夢想是否會就此破滅，第三季的結尾讓人倍感好奇。在播出最後一集之前，主演們也傳達最後的問候！



韓石圭以不可替代的演技刻畫「怪才天才醫生」，他表示：「拍第一季的時候沒有想到第二季和第三季。經過7年的時間，《金師傅》之所以能夠持續下去，都是因為觀眾的支持和應援。金師傅在我的演技生涯中佔據了相當一部分，作爲金師傅生活，我也爲了有意義的生活而苦惱，也得到了安慰。想對一起的同事們和工作人員表示感謝，希望金師傅的浪漫能持續下去。」



飾演 GS 醫生的安孝燮，以比第二季更深的演技和浪漫精神抓住觀衆的心。他說：「再次見到徐宇鎮，我感到無比幸福。能和尊敬的人們一起度過漫長的旅程，感到非常榮幸。對於每個瞬間都是學習的我來說，這既是難忘的回憶，也是人生的碎片。特別想對給予我們很多喜愛的觀眾們表達衷心的感謝。」



從感情戲、手術戲都展現出卓越演技的李聖經表示：「感謝喜愛《金師傅3》和一起哭笑的觀眾們。因爲有信任、等待、喜愛我們的各位，所以藉助他們的支持才能走到今天，我們能夠和大家一起度過石垣醫院的第三季，感到非常幸福。」



從第一季到第三季一起度過的金旻載，克服痛苦的過去成爲護士朴恩卓的敘事和愛情，吸引人們的視線。他說：「已經是第三次以朴恩卓的身份與大家見面，不知爲何這次更遺憾地度過最後的時光，既想念又感動。在充滿浪漫的現場，真的學到很多東西，度過非常珍貴和感謝的時間，因爲觀眾們的喜愛，所以通過這種力量可以更加愉快地演戲，希望大家能一直支持我們到最後。」而《金師傅3》也是金旻載入伍前最後一部作品，他預計在7月入伍。



展現醫生尹雅凜溫暖的心和成長的蘇珠妍說：「能夠和再次見面的石垣家人們、工作人員一起安全地結束拍攝，感到很幸福。多虧大家一直用愛對待我，我才能順利拍到第16集。因爲這部作品在最後一集拍攝當天情深意重，所以現在也感覺要到石垣醫院上班了，拜託大家一定要死守本放。」



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