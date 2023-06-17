朴寶劍寫論文狀態太真實！眼神空虛、萬事懶散、提論文狂流汗，常聽歌曲是《逃跑吧》
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朴寶劍寫論文狀態太真實！眼神空虛、萬事懶散、提論文狂流汗，常聽歌曲是《逃跑吧》

明星   2023年6月17日   星期六13:44   Sani  

（封面圖源：Twitter@gummyblue_截圖）

朴寶劍從小養成的寫日記習慣也被論文「摧毀」，那雙眼放空的狀態，真的跟每個被論文追趕的研究生一模一樣啊XD

朴寶劍目前就讀祥明大學新媒體音樂學研究所，因為是碩士最後一學期，前幾個月還參加了論文夏令營，和同期們一起留下美好回憶。

昨天6月16日是朴寶劍生日，他通過YouTube直播與粉絲一同慶祝，也分享了寫論文的真實近況。
（圖源：IG@bogummy）

朴寶劍表示正在認真努力度過最後一學期，目前的心願就是快點畢業。 被問到論文時，朴寶劍說自己有在努力、 只是不知道做的夠不夠好，同時下意識地搔搔額頭並拿起手帕擦汗，自嘲說：「一說到論文就流汗了！請為我加油吧！」
（圖源：Twitter@gummyblue_截圖）

有網友問「不打算讀博士了嗎」，朴寶劍開朗且堅定地說：「是的，我只有碩士就足夠了！」

朴寶劍說最近經常聽鮮於貞娥的歌曲《逃跑吧》，還透露這首歌是「寫論文的人們的主題曲」，並播放給大家一起聽。 歌曲旋律是柔和舒緩的感覺，歌詞唱道：「逃跑吧，似乎必須要離開一下，你馬上就要哭了。 沒關係，我們走吧。 放下煩惱輕裝上路，盡情笑過再回來，在那裡我們什麼都不要想。」 朴寶劍跟著歌曲輕輕搖擺、一臉沉醉，看起來真的很有共鳴XD

大家都知道朴寶劍有寫日記的習慣，就連拍攝《孝利家民宿》困到不行都堅持每日記錄心得，但這個從小到大的習慣居然也被論文「毀掉」了！朴寶劍透露最近出現懶散主義的傾向，不僅不寫日記，根本什麼事都不想做，一邊回味歌詞裡那句「什麼都不想做」，一邊露出雙眼放空的表情。

網友對朴寶劍飽受論文折磨的模樣感到又好笑又有共鳴：「第一次看到寶劍眼神那麼悲傷」、「眼睛裡沒有了光」、「原來寶劍也是人啊」、「感覺他快要哭了」、「眼神和我一模一樣」、「研究院究竟是什麼可怕的地方，竟把寶劍變成這樣」。
（圖源：Twitter@gummyblue_截圖）

此外，朴寶劍正在一邊讀書一邊和IU拍攝新劇《您辛苦了》，以1950年代的濟州為背景，詮釋叛逆文學少女與寡言但努力、值得依賴的少年的故事。
（圖源：tvN《青春紀錄》劇照，IG@dlwlrma）

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