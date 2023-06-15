【韓網熱帖】擔心只剩自己一人的不婚主義者們，像朱宇宰這樣想就會安心了

據統計，2021年韓國有10萬多人離婚，朱宇宰的一席話則讓許多人產生共鳴。

朱宇宰：「如果10個朋友裡9個都結婚了，可能會覺得獨自一人到了四五十歲很孤獨，但我深深相信：那9個人裡有3、4個還會回來的。 這不是什麼污點，只是選擇而已。 孤單只是暫時的。」

▼韓國網友評論：

1. 朱宇宰也太好笑，怎麼能想到這一點kkk

2. 其實不用等到那個年紀，二十代中後半就有人回來了

3. 追星那麼有趣，一輩子都不會孤獨

4. 首先，10個人裡，有9個都不會結婚kkk

5. 現在30代也有一半沒結婚呢，完全不用擔心被剩下kkk

6. 是真的，我的朋友們結婚後有三分之二都回來了kkk

7. 就算沒離婚，等孩子們都大了，他們也會覺得無聊而主動聯絡

8. 五六十歲都把小孩養大了，大家又會回來聯絡的kkk我媽也每天跟朋友們一起玩

9. 離婚的人很多還會想再結婚，但單身的人往往一直都是單身

10. 我剛剛跟媽媽說了朱宇宰這段話，結果被媽媽嘮叨：朋友是能回來，但你如果不好好管理健康，沒準會越過那條回不來的河，給我好好管理健康。ㅠ

#朱宇宰

Edit：Sani

出處：https://theqoo.net/square/2831259149

圖：IG@ophen28

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