【韩网热帖】担心只剩自己一人的不婚主义者们，像朱宇宰这样想就会安心了

据统计，2021年韩国有10万多人离婚，朱宇宰的一席话则让许多人产生共鸣。

朱宇宰：「如果10个朋友里9个都结婚了，可能会觉得独自一人到了四五十岁很孤独，但我深深相信：那9个人里有3、4个还会回来的。 这不是什么污点，只是选择而已。 孤单只是暂时的。」

▼韩国网友评论：

1. 朱宇宰也太好笑，怎么能想到这一点kkk

2. 其实不用等到那个年纪，二十代中后半就有人回来了

3. 追星那么有趣，一辈子都不会孤独

4. 首先，10个人里，有9个都不会结婚kkk

5. 现在30代也有一半没结婚呢，完全不用担心被剩下kkk

6. 是真的，我的朋友们结婚后有三分之二都回来了kkk

7. 就算没离婚，等孩子们都大了，他们也会觉得无聊而主动联络

8. 五六十岁都把小孩养大了，大家又会回来联络的kkk我妈也每天跟朋友们一起玩

9. 离婚的人很多还会想再结婚，但单身的人往往一直都是单身

10. 我刚刚跟妈妈说了朱宇宰这段话，结果被妈妈唠叨：朋友是能回来，但你如果不好好管理健康，没准会越过那条回不来的河，给我好好管理健康。ㅠ

#朱宇宰

Edit：Sani

出处：https://theqoo.net/square/2831259149

图：IG@ophen28

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