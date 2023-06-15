同家公司已經去世2名藝人！粉絲問責文彬所屬社FANTAGIO：活動期間已經有明顯的身體不適

ASTRO文彬驟逝一個多月，經紀公司FANTAGIO毫無公開他死因的意思，令粉絲們十分氣憤，直指是「公司安排的殺人行程害了文彬」。

韓國知名交流網站PANN上驚現一篇題為「旗下藝人去世2人！告發文彬經紀公司FANTAGIO」的長文，PO主強調這篇貼文的目的並非是誹謗FANTAGIO，而是想敦促FANTAGIO公開文彬驟然離世的真正原因，以及公司的處理過程。 粉絲們坦言，先前早已發文揭發過，但因為被舉報不得不刪文，但粉絲們依舊想為文彬討公道，強硬表示「就算是一直被舉報，也會繼續上傳，知道揭開真相。」



根據ASTRO粉絲俱樂部上公開的通知顯示，2023年4月7日上午，文彬在前往泰國之前就已經向公司表示身體狀況不佳，並伴有眩暈等，但公司僅對他進行了COVID-19快速抗原檢。 為了4月8日的演唱會，文彬於7日搭乘飛機前往泰國，之後就一直強撐著身體進行泰國演出和YouTube直播。 從粉絲們截的gif中可以看到，文彬在台上突然發生眩暈，倒退一步抓住身邊的隊友才站穩。 而在直播中，他突然眉頭緊皺，似乎身體發生了劇烈的疼痛。 粉絲們問責FANTAGIO，身為經紀公司應以藝人的健康為重，在藝人本人聲訴不舒服的狀況下為何未作出任何行程調整，反而讓文彬參加了4月15日同公司後輩的「challange」。 4月17日文彬產賀小分隊入駐weverse，兩人為此還被ASTRO的團粉狂噴，但FANTAGIO絲毫沒有出面維護旗下藝人。



2019年時文彬因為健康問題短暫地暫停過團隊活動，粉絲們反問FANTAGIO是否了解過文彬從2019到2023年4月時的身體狀況。 並且公司在明知文彬身體狀況不佳的情況下，卻依舊為他安排了殺人般的行程，從公開的行程表上可以看到3月-6月大部份時間都是國外行程，近的有日本遠的有巴西，幾乎都是輪軸轉。 同時文中還提到了FANTAGIO旗下已去世的演員車璌河，當時公司也未公布死因。



文彬的突然離開已然成為了粉絲們心中的刺，但FANTAGIO在過去了一個多月的情況下仍沒有公開他真實死因的想法，氣得粉絲們只能在網路上開貼怒斥。 相關帖子公開後也在網友之間引爆熱議，廣大網民留言稱：「他們甚至在49日忌的那一天在Twitter上發了宣傳新人的帖子，連一天也不能等嗎」、「公司太噁心了，什麼聲明都沒有，只公開文彬父母寫的內容，一開始就知道他被罵那麼慘，但凡說一句要起訴那些惡意留言者，事情也不會發展到這個地步，爛公司，老粉們都知道他們根本不會做事」、「其他的不清楚，飛南美都不用倒時差的嗎」、「同家公司已經死了兩名藝人了，這家公司好可怕」等。

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