羅PD在臺灣舉辦千人粉絲見面會！韓國網友刷一排「問號」表示不相信：「為了騙朋友花了多少錢？」XD

網友提到的「朋友」就是指申沅昊導演啦哈哈哈！！！

打造出《Biong Biong地球娛樂室》、《瑞鎮家》等多檔熱門綜藝節目的羅暎錫PD（羅PD），於上週六（10日）晚間在臺灣「Zepp New Taipei」舉行「2023羅PD分享講座（2023 NANALAND）」，與現場一千名粉絲相見歡！小編有幸買到票並‎參與整場活動‎，收穫滿滿～

從臺灣出差回到韓國的羅PD及大柱作家，於本週二（13日）晚間「開直播」，並提到這趟旅程。羅PD表示，雖然有些人可能不會相信，但這是真的！他在台灣開了粉絲見面會！有網友留言：「連首爾都沒有的世上最初製作組粉絲見面會」，令羅PD爆笑。接著，羅PD拿出當晚與粉絲們拍的大合照。有圖有真相，拜託不要再質疑了！XD

羅PD提到，這其實不是第一次在臺灣舉行見面會。因為在臺灣有位認識很久的朋友「蘑菇」，自然而然地就這樣走到一塊。而這次申沅昊導演擔任特別嘉賓，連現場粉絲們都不曉得。為什麼申導演會出現呢？

幾年前，申導演曾問羅PD：「你上個星期去哪裡？」羅PD回答：「去臺灣舉辦見面會」，申導演一臉不信，叫羅PD不要開玩笑、不要說謊。既然申導演一直不相信，帶他去現場總該相信了吧！所以羅PD叫上申導演一起到臺灣。又有網友留言：「為了騙朋友花了多少錢？」羅PD笑到不行。

網友提問：「（見面會）有沒有拍影片？」羅PD給予肯定的答案，並表示編輯後會給大家看。而在見面會上人氣和羅PD也不相上下的「兔瓏」，將在韓國開設快閃店，本週六（17日）還要舉辦簽名會哦！

▲影片已經定位到「連首爾都沒有的世上最初製作組粉絲見面會」！來看羅PD分享這趟「臺灣出差」吧～

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