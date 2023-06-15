哥，你確定這是慶祝照嗎？李浚赫發照慶祝愛犬繪本被選定為「推薦圖書」，粉絲疑惑：我還以為點錯了APP

演員李浚赫更新IG，沒想到粉絲和網友們看到照片後表示很疑惑（笑）！

13日，李浚赫更新了IG，寫道：「《再見，爆米花》被國立兒童青少年圖書館選定為『推薦圖書』，謝謝大家。」 但是配圖卻是他在新電影《犯罪都市3》中兇猛的劇照，似乎下一秒就要和人打架一般。 逗得網友和粉絲們留言評論：「我以為app出現了問題，退出之後又重新進來」、「怎麼可以做到文字和照片毫不相干的」、「如果沒被選中你又會發什麼照片」、「要不你重新選張照片？」 、「看來我不說聲『恭喜』的話，就會被你暴揍一頓吧」等。



《再見，爆米花》是李浚赫親自參與裝作的童話繪本，「爆米花」是他養了11年的寵物犬。 在狗狗去世之後，李浚赫製作了手機遊戲《再見，爆米花》，受到廣大手機用戶的喜歡，一度登下載榜單榜首。 去年12月李浚赫又和畫家合作發行了同名童話繪本，還捐出了畫本的全部印花稅，用來救助動物。



李浚赫憑藉在電影《犯罪都市3》中的反派角色人氣暴漲中，雖然他為戲增重不少，但仍抵不住原來顏值就很能扛，不少網友還翻出他的制服舊照，帥氣模樣迷倒廣大女網友，被讚「這顏值不演羅曼史劇太虧了」。

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