【後記】2023羅PD分享講座：《機醫》申沅昊導演、《地娛室》兔瓏驚喜登場！期待《肩膀舞》跳來臺灣呢～

有沒有粉絲昨晚（10日）也去看羅PD？真的是收穫滿滿！

打造出《Biong Biong地球娛樂室》、《瑞鎮家》等多檔熱門綜藝節目的羅暎錫PD（羅PD），昨晚（10日）於「Zepp New Taipei」舉行「2023羅PD分享講座」，與現場一千名粉絲相見歡！

主辦方「‎蘑菇娛樂‎」相當用心，雖然講座表訂下午四點半開始，但從中午十二點就陸續有活動讓粉絲們參與：可以預購「兔瓏」商品、觀看「羅PD迷你展」，並且有「遊戲體驗區」，氣氛相當熱烈。

主辦人兼主持人「蘑菇」CUE羅PD出場的方式相當有趣，原本以為他會悠悠地從後臺走出來，結果他先躲在「衣櫥」裡，然後自己從裡面打開拉鍊登場！和羅PD合作多年的栽瑛作家、大柱作家這次也一起來臺灣。印象深刻的是，栽瑛作家、大柱作家的「求生欲」相當高，不停稱讚羅PD是「好老闆」，逗得大家哈哈大笑。

被蘑菇問到未來如果有機會還想做哪些節目，大柱作家表示《煮泡麵的男人》不錯，而栽瑛作家提到《肩膀舞要跳到什麽時候啊》或許可以來臺灣拍攝。蘑菇很快看出這兩檔節目的共通性，笑問：「怎麼感覺有點『自肥』？」（前者吃泡麵，後者能喝酒）

令人驚喜的是，《機智醫生生活》、《請回答》系列申沅昊導演，以及在《Biong Biong地球娛樂室》活躍的「兔瓏」也來到現場！（後來蘑菇有在 #NANALAND生存日記 裡提到，申導和兔瓏是羅PD自己邀請來的）可以親眼看到羅PD和申導互相鬥嘴真的好神奇，而兔瓏的一舉一動超可愛，粉絲們尖叫連連。羅PD還和大柱作家、兔瓏一起「舞蹈挑戰」，真的是作夢也夢不到這樣的內容啊～XD

蘑菇整理了羅PD與「美大哥」李瑞鎮的「無限挑戰」，還提到最近在YouTube影片裡提及的「‎逃跑事件‎」。被問到沒有想過編輯掉這一段嗎？羅PD表示，李瑞鎮因為常常到工作室吃飯、聊天，所以當時在錄製節目的時候相當輕鬆、自在，兩人從下午聊到深夜，工作人員們都下班了，他們還在聊！而這中間，其實有更多「不能播出」的內容，所以「逃跑事件」這種程度算是還好的，李瑞鎮本人也沒有說什麼。

羅PD還公開《瑞鎮家》的幕後花絮：當時尹汝貞老師有行程無法參與，所以《尹食堂》確實少了一位成員。羅PD知道朴敘俊和防彈少年團BTS的V（金泰亨）感情很好，所以就請他問問V有沒有出演意願，很快就得到肯定的答案。雖然節目性質或許和V想的有落差，但羅PD強調節目組有好好跟他說明過，V本人也相當認真和投入。

《Biong Biong地球娛樂室》近期以第2季回歸，因為是出演者MZ世代的孩子們，剛開始節目組會對成員們的行動感動不可思議，但現在卻非常淡定。原本以為經過第1季的「磨練」，會比較了解四位成員們，但第2季反而更加不能理解了。（大笑）

羅PD也很有心，公開幾張未公開過的照片與大家分享。有一張是羅PD與李泳知的合照，也讓大家想起羅PD在《Biong Biong地球娛樂室》與泳知「約會」，而且他真的有和泳知分享自己的「初戀故事」！

見面會的訪談內容很豐富，所以只能零零散散的寫下記得的部分，若有誤還請幫忙糾錯！而節目接近尾聲，主辦方還準備兩個小遊戲讓粉絲們上臺與羅PD等人互動。申導還親自帶來三張近期剛發行的《機智醫生生活》LP盤並且在上面簽名，抽出三位幸運粉絲給他們帶回家。

到了一對一送客時間，羅PD一行人對著離開的粉絲們親切地揮揮手，主辦方還準備了小禮物給大家帶走，心中滿滿的感動…

也有不少粉絲在「蘑菇娛樂 - 羅羅食堂」分享後記，真的很感謝有這樣的機會與羅PD近距離接觸！已經開始期待下次的見面了～ > <

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