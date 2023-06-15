罗PD在台湾举办千人粉丝见面会！韩国网友刷一排「问号」表示不相信：「为了骗朋友花了多少钱？」XD

网友提到的「朋友」就是指申沅昊导演啦哈哈哈！！！

打造出《Biong Biong地球娱乐室》、《瑞镇家》等多档热门综艺节目的罗暎锡PD（罗PD），於上周六（10日）晚间在台湾「Zepp New Taipei」举行「2023罗PD分享讲座（2023 NANALAND）」，与现场一千名粉丝相见欢！小编有幸买到票并‎参与整场活动‎，收获满满～

从台湾出差回到韩国的罗PD及大柱作家，於本周二（13日）晚间「开直播」，并提到这趟旅程。罗PD表示，虽然有些人可能不会相信，但这是真的！他在台湾开了粉丝见面会！有网友留言：「连首尔都没有的世上最初制作组粉丝见面会」，令罗PD爆笑。接著，罗PD拿出当晚与粉丝们拍的大合照。有图有真相，拜托不要再质疑了！XD

罗PD提到，这其实不是第一次在台湾举行见面会。因为在台湾有位认识很久的朋友「蘑菇」，自然而然地就这样走到一块。而这次申沅昊导演担任特别嘉宾，连现场粉丝们都不晓得。为什么申导演会出现呢？

几年前，申导演曾问罗PD：「你上个星期去哪里？」罗PD回答：「去台湾举办见面会」，申导演一脸不信，叫罗PD不要开玩笑、不要说谎。既然申导演一直不相信，带他去现场总该相信了吧！所以罗PD叫上申导演一起到台湾。又有网友留言：「为了骗朋友花了多少钱？」罗PD笑到不行。

网友提问：「（见面会）有没有拍影片？」罗PD给予肯定的答案，并表示编辑后会给大家看。而在见面会上人气和罗PD也不相上下的「兔珑」，将在韩国开设快闪店，本周六（17日）还要举办签名会哦！

▲影片已经定位到「连首尔都没有的世上最初制作组粉丝见面会」！来看罗PD分享这趟「台湾出差」吧～

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