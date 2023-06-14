外網傳《社內相親》安孝燮&金世正熱戀中！刪減IG照片，還疑似同遊日本

安孝燮和金世正在《社內相親》結束1年多之後突然傳出熱戀中。

2022年安孝燮和金世正共同主演了《社內相親》，播出當時掀起收視熱潮，雖然是老套的「霸道總裁愛上我」的劇情，但在兩人的詮釋之下反倒演出了新意，獲得了觀眾們的一致好評，不少CP粉們甚至希望兩人的愛情能夠延續到現實生活中。 根據「Koreaboo」報導稱，近期有國外粉絲通過安孝燮和金世正的IG嗅到了兩人曖昧的味道，紛紛猜測他倆是否真的在交往，他倆都刪除了一些SNS內容。

今年1月1日，金世正在IG上公開了「2022SBS演技大賞」中斬獲最佳CP賞的照片，她和安孝燮親密地臉貼臉合影，獲得觀眾和粉絲們的一片歡呼。 然而最近網友發現這張照片被刪除了。 而安孝燮也有相同的行為，在公開某張照片之後又刪掉。



而最近兩人又分別公開過在日本拍攝的照片，就有粉絲猜測他倆是不是同遊日本，在秘密約會。 甚至有部份粉絲認為安孝燮的照片中被拍到的手是金世正的，但很快照片就被安孝燮刪除，卻又很快公開了同一組照片，只是刪掉了被指有金世正手的照片。 粉絲們又推測這是安孝燮在測試網友和粉絲的反應。



最後TikTok上也發現了有人懷疑他倆正在交往的影片，據悉點擊率已經超過了160萬。 事情傳回韓國後，又一次在韓網上發酵開來。 不過，安孝燮和金世正的傳傳也只是謠傳，尚未確認。



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