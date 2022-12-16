《2022 SBS演技大賞》預告來襲！韓媒預測大賞人選：金南佶、李準基、徐玄振、南宮珉！

《2022 SBS演技大賞》將在12月31日舉行，確定由申東燁、安孝燮、金世正擔任主持人。

14日也公開的首版預告，當中包含今年SBS推出的9部電視劇。首先，講述消防和警察共同應對的《消防局旁的警察局》、描繪犯罪心理分析的《解讀惡之心的人們》、復仇劇系列《為何是吳秀才》、《Again My Life》、《千元律師》展現強烈而痛快的麻辣味。



接著《社內相親》、《我們從今天開始》講述甜蜜的愛情故事，和上班族孤軍奮戰的《今日的網漫》，展現青春們熱情和浪漫的《Cheer Up》作爲包含人生鹹味、苦味的人類成長物，給觀眾們帶來深深的感動。

此外，今年的大賞得主會是誰是誰呢？韓媒也預測大賞人選是這幾位～



金南佶在《解讀惡之心的人們》飾演以「國內最初的犯罪心理分析師」權日龍教授爲爲主題的犯罪行動分析官「宋霞永」一角。之前，金南佶憑藉《熱血司祭》獲得《2019 SBS演技大賞》，他能否再次獲得大獎備受關注。



李準基在《Again My Life》中飾演冤死之後獲得的人生重置機會，進行絕對惡懲戒的熱血檢察官「金熙宇」，創造新的人生角色。徐玄振在《為何是吳秀才》變身爲明星律師「吳秀才」一角，再次展現「值得信賴的演員」的面貌。



南宮珉在《千元律師》飾演僅收取一千韓元作為律師費用的法律英雄「千智勳」。他憑藉《棒球大聯盟》獲得《2020 SBS演技大賞》、《黑色太陽》獲得《2021 MBC演技大賞》，能否連續3年獲得大賞呢？



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