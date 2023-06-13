《惡之花》3年後的售後：李準基&文彩元都來了～能不能再次合作！

《惡之花》播畢三年仍有售後！

12日李準基更新了個人IG，同時曬出4張照片+一則短影片，並附言表示：「和《惡之花》的家人們一起，一轉眼都3年了，感謝導演。編劇，我還不太會貼貼紙。」 照片中《惡之花》劇組再次集結，李準基、文彩元、金智勛等主要演員都有亮相，眾人一起吃飯、聊天、拍照，感情看上去非常好。聚餐照的曝光一下子就把網友們的記憶拽回到《惡之花》播出時期，大家紛紛留言：「還能再次看到你們，真好啊」、「這劇都過去3年了？」、「最近很想翻出來再看一遍」等。



《惡之花》於2020年播出，講述生活在謊言中的男主人公，與懷疑共同生活14年的丈夫是連續殺人犯的女刑警之間發生的故事。李準基扮演的男主角「都賢秀」是殺人犯的兒子，為了過上正常人生活，他努力隱藏自己的身份，但當身份被揭穿後，來自他人的惡意幾乎將他吞噬...女主車志元（文彩元 飾）則像一顆耀眼的太陽一樣，一點點地融化了「都賢秀」冰凍已久的心。大結局中「都賢秀」洗脫了罪名，與妻子和可愛的女兒幸福快樂的生活在一起了。雖然中途加入了失憶梗，但好在是Happy Ending，令觀眾們很滿意。



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