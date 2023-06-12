人氣男團 EXO 正規專輯時隔3年又8個月回歸樂壇！今日將公開先行曲〈Let Me In〉並展開預售

官方今天下午六點（韓國時間）就會公開EXO先行曲〈Let Me In〉，內文也會持續追蹤一併更新的～！

人氣男團 EXO 將在7月10日以第七張正規專輯《EXIST》回歸樂壇，專輯中一共收錄了獨具團隊色彩的9首歌曲，並從今天起展開預售活動。





此次專輯是EXO自2021年6月發行特別專輯《DON'T FIGHT THE FEELING》後時隔約兩年所發行的新專輯，也是繼2019年11月第六張正規專輯《OBSESSION》後，時隔3年8個月所發行的全新正規專輯，中間成員們入伍、退伍又入伍，對粉絲「EXO-L」可以說是得來不易的新作品。

▼2019年11月的主打歌〈Obsession〉MV：



而先行曲〈Let Me In〉是一首抒情歌曲，結合了夢幻般的聲音和表達出克制著情緒的歌聲。歌詞將戀人比喻成蔚藍的大海，蘊含著即使深陷其中也要永遠在一起那種不顧一切的渴望心境。在今年四月的粉絲見面會上也首度公開了這首歌的LIVE舞台引發熱烈話題。



▼今年4月公開過的先行曲舞台〈Let Me In〉網友拍攝：



此次回歸的專輯中，已入伍的KAI有參與錄音和MV，而近期與SM娛樂出現合約糾紛的CHEN、伯賢和XIUMIN仍以堅定意志心繫團隊，同樣也會和成員們一起展開回歸活動。



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