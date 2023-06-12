(G)I-DLE舒华体验一日星探！评价路过的学生颜值「长得可惜」，遭韩网批评

大家觉得身为艺人有资格对素人品头论足吗？(G)I-DLE成员舒华在综艺中的言词引起广大网友的不满。

近日，舒华作客了YouTube综艺《Workman》，她和演员柳善皓体验了一日星探的工作。 节目中舒华十分自信地表示：「知道我是我们公司（CUBE娱乐）第一人吧！」她和柳善皓开始进行SNS选人任务，CUBE新人开发组解释：「年龄需要在2008年之后出生（包括2008年），长得要有特色，身材要瘦、要漂亮，身高也要高。」舒华回应对方：「要以我为标准，舒华相。」柳善皓找到一名和舒华颜值相似的人，还说「她和姊姊角度很像，也没有过度修图。」



接著舒华和柳善皓有一起上街寻找新人，还专门挑了学生经常去的场所，两人一边走一边闲聊：「看了眼侧脸，有些可惜」、「可以正大光明地看人」、「路过的时候偷偷看一眼就行。」 可惜的是两人并未成功，未找到合眼缘的新人，他们还感叹公司新人开发组工作不易，并期待公司今后能够挖掘到更多颜值高且有潜力的新人。



节目播出后引发了不少网友的讨论，有网友指出：「舒华照顾后辈练习生的场景真的很温馨」、「两人化学反应强烈」、「星探大人们，拜托你们了，K-POP的未来全在你们手上」等。 但也有不少网友反感舒华在节目中对素人品头论足的言论，称：「点评路过的学生眼值，真的很讨厌」、「路过的学生完全不知情，怎么可以在背后评判别人」、「外貌至上主义的社会真恶心」、「你们有什么资格评论普通的学生」、「虽然爱豆确实颜值要高，但是这些学生又不是主动要去当爱豆，凭什么走在路上就要被你们批评『长得有些可惜』」等。

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