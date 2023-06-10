李瑞鎮自曝患「美國病」契機、初訪香港如走進「科幻都市」，引韓網瘋狂共鳴：「跟我媽講的一樣」

「頻道十五夜」昨日更新羅PD和李瑞鎮喝酒聊天的續集，李瑞鎮聊到對美國「一見鐘情」、執著多年的原因，憶苦思甜的感慨模樣引起韓國網友爆笑共鳴。

李瑞鎮家境殷實，若不是立志當電影導演本應繼承家業從商，但他透露童年生活並不像大家想像那樣寬裕。因為韓國整體都很窮，所以富人家的生活也好不到哪去：「媽媽把午餐肉罐頭和即溶咖啡鎖在臥室保險櫃，晚餐和早餐才分別拿出來吃。」



初中一年級時李瑞鎮第一次出國，途徑香港去美國旅遊（*李瑞鎮1971年出生，初一的年份大家可以大概算一下~）。 到達香港時，李瑞鎮感歎仿彿突然走進「SF都市」：「那些高樓當時都有了，根本無法忘記，太震驚了。」



之後來到美國LA，第一次在超市目睹堆積如山的Sunkist橙汁、香蕉、開心果，還有見都沒見過的青葡萄，因為無知差點連皮一起吞下肚。 當時Sunkist橙汁在韓國還是限量供應的進口奢侈品，可算身份地位的象徵，李瑞鎮到美國卻發現所有商品都又多又便宜，就連住宅後院都種著柳丁樹。



李瑞鎮遊歷LA、紐約、芝加哥後回到韓國，從此一發不可收拾陷入「美國夢」、患上「美國病」，每天聽美國流行歌看美國電影。因無心學習導致成績一落千丈，老師甚至擔心他考不上高中，也令家人決定乾脆把他送去美國留學XD



李瑞鎮和友人感慨韓國以1988年奧運會為分界點發生很多變化，例如用紅綠燈代替人行天橋、不再在路上隨便丟垃圾。

韓國網友對這段回憶非常有共鳴，紛紛留言道：「跟我媽說的一樣，香蕉和青葡萄都超貴，除非小孩病得要死否則不會給的程度」、「我比李瑞鎮小幾歲，小時候如果吃到香蕉，本來不寫日記也會突然寫日記kkk」、「香蕉當時和現在都是3千韓元一把，以當時物價來說真的超貴，生病才能吃到1個」 、「過節才能吃到水果，取暖靠燒炭」、「原來80年代還很窮」、「哇真的是近現代史」、「那一代人經歷了韓國劇烈的發展變遷」。

此外李瑞鎮還分享了每天健身兩三個小時的routine「皮拉提斯+有氧+重訓」，以及第一次留學搭飛機竟有吸煙席的趣話，聽他講話都好有趣又放鬆：



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