被BTS柾國催了幾次，SEVENTEEN珉奎終於來道歉了！兩人〈孫悟空〉舞蹈挑戰還演起情境劇 XD
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被BTS柾國催了幾次，SEVENTEEN珉奎終於來道歉了！兩人〈孫悟空〉舞蹈挑戰還演起情境劇 XD

明星   2023年6月10日   星期六14:18   Yuan  

（封面圖源：IG@min9yu_k、tiktok@SEVENTEEN截圖）

之前BTS防彈少年團柾國直播時，跳了一小段SEVENTEEN的〈孫悟空〉（Super），他提到在健身房遇到JUN時，讓他教他跳一小段。

柾國還透露：「珉奎本來有約我拍舞蹈挑戰（challenge），但也沒有聯繫我，我不拍！我不拍了！」語氣超可愛 XD 隔了一陣子之後，柾國在直播中又提到：「珉奎聯繫我了，讓我一起拍〈孫悟空〉舞蹈挑戰，但是在我看來他根本沒有想要拍，就說一說而已。」

結果...在9日終於公開兩人的舞蹈挑戰，是好友的他們，還演起情境劇！珉奎：「前輩 謝謝你（鞠躬），我應該更早聯繫你才對。」柾國：「啊～對啊對啊！」珉奎：「今天要麻煩你了（再次鞠躬）。」柾國：「當然當然，我會努力的。」

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這也是柾國第一次拍舞蹈挑戰，馬上引發熱烈討論。網友：「終於 嗚嗚嗚嗚 做得好 做得好」、「堅持就是勝利」、「兩個人都跳得很好」、「情境劇好可愛」、「珉奎怎麼沒穿鞋啊」、「但是身材到底是什麼事啊，爲什麼這麼喜歡呢」、「柾國的舞蹈太棒了，還有珉奎也謝謝你，非常感謝能讓我家孩子看挑戰賽」等等。
（圖源：IG@min9yu_k）

之後，珉奎也在 weverse 提到因為很晚才去找前輩，本來不是為了拍 challenge 才見面的，想著既然見面了那就拍吧！珉奎：「但是我居然穿著拖鞋呢！和前輩一起拍攝，我怎麼敢穿著拖鞋，所以把拖鞋扔掉了！」希望之後柾國發行SOLO專輯時，還有機會看到兩人一起跳舞啦！
（圖源：Weverse@SEVENTEEN截圖）

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