被BTS柾國催了幾次，SEVENTEEN珉奎終於來道歉了！兩人〈孫悟空〉舞蹈挑戰還演起情境劇 XD

之前BTS防彈少年團柾國直播時，跳了一小段SEVENTEEN的〈孫悟空〉（Super），他提到在健身房遇到JUN時，讓他教他跳一小段。

柾國還透露：「珉奎本來有約我拍舞蹈挑戰（challenge），但也沒有聯繫我，我不拍！我不拍了！」語氣超可愛 XD 隔了一陣子之後，柾國在直播中又提到：「珉奎聯繫我了，讓我一起拍〈孫悟空〉舞蹈挑戰，但是在我看來他根本沒有想要拍，就說一說而已。」

근데 여기서 반전 ) 정국 sbn, 준휘랑 운동 하다가 갑자기 생각나서 준휘한테 챌린지 배웠음



준휘한테 배우고, 민규가 챌린지 같이 찍어달라고 함

그래놓고 김민규 연락 없었대 ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/USlWvgCZLR — 이솔 (@1lozl_) June 9, 2023

민규가 정국샘한테 손오공 찍자고 연락했대 ㅋㅎㅋㅎㅋㅎㅋㅎㅎㅋㅎㅋㅎㅋㅎㅋㅎ

근데.. 찍을생각없는거같대말만그러는거같대 ㅋㅎㅋㅎㅋㅎㅋㅎㅎㅋㅎㅋㅎㅋㅎㅋㅎㅎㅋㅎㅋㅎㅋㅎㅋㅎㅋㅎㅎㅋ 아웃겨 pic.twitter.com/6nxGH2taHp — (@YOON_and_only) June 6, 2023

結果...在9日終於公開兩人的舞蹈挑戰，是好友的他們，還演起情境劇！珉奎：「前輩 謝謝你（鞠躬），我應該更早聯繫你才對。」柾國：「啊～對啊對啊！」珉奎：「今天要麻煩你了（再次鞠躬）。」柾國：「當然當然，我會努力的。」

這也是柾國第一次拍舞蹈挑戰，馬上引發熱烈討論。網友：「終於 嗚嗚嗚嗚 做得好 做得好」、「堅持就是勝利」、「兩個人都跳得很好」、「情境劇好可愛」、「珉奎怎麼沒穿鞋啊」、「但是身材到底是什麼事啊，爲什麼這麼喜歡呢」、「柾國的舞蹈太棒了，還有珉奎也謝謝你，非常感謝能讓我家孩子看挑戰賽」等等。



之後，珉奎也在 weverse 提到因為很晚才去找前輩，本來不是為了拍 challenge 才見面的，想著既然見面了那就拍吧！珉奎：「但是我居然穿著拖鞋呢！和前輩一起拍攝，我怎麼敢穿著拖鞋，所以把拖鞋扔掉了！」希望之後柾國發行SOLO專輯時，還有機會看到兩人一起跳舞啦！



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