INFINITE 13週年直播，聖圭曝成烈曾發火：「早就說要開公司了！」感性提INFINITE「是一輩子想做的事」

二代男團INFINITE在上個月13週年之際宣布自己開公司，隊長聖圭是推手亦擔任代表，昨（8）日直播開了13週年Party和粉絲INSPIRIT回顧了許多、聊了許多。

提到開公司的幕後花絮，聖圭說去年就和大家不斷聚會討論，特別感謝前公司Woollim娛樂李重燁代表轉讓INFINITE商標權、感謝各成員公司代表的支持，也強調「我們從來沒有說過要解散」。



聊到和成員kakao Talk聊天群組的趣事，聖圭講到成烈某次突然生氣，打字語氣就很敷衍，也提到去年和成烈講電話的時候對方也發火過XD，內容就和開公司有關。聖圭說，他和每個人個別通電話聊開公司的想法，他以為大家都會說「好啊，帥氣的做吧！」、「很帥，一起吧！」，殊不知成烈竟然生氣對他喊：「我早就叫你做了！為什麼不早點做！我好幾年前就說過，一開始就叫你做。」成種倒是替成烈說話他真的很想做，成烈本人則說：「要強烈推行啊！」



最後講到INFINITE對各自的意義，聖圭2012年形容「是我的全部」，2017年則說「任何東西都換取不了的珍貴存在」，現在則是「一輩子想做的事」。聖圭最後還要INSPIRIT們把8月19日、20日空下來，雖然沒有說清楚是什麼事，但不少INSPIRIT們猜測很可能是演唱會！



整場直播就在成員們的興奮吶喊與揮手說掰掰下結束，INSPIRIT都意猶未竟，期待起那兩天到來了。

▼INFINITE 13週年Party完整直播



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞