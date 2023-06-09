《壞媽媽》大結局！遲到35年的審判終於開庭，英順再無遺憾許下來世心願！李到晛&安恩真求婚合照超甜

《壞媽媽》昨晚更新大結局14集，收視率衝到開播以來最高記錄12%！35年前英順丈夫為討公道慘遭謀害，如今強豪終於親手把罪人送上法庭...！

JTBC新劇《壞媽媽》由李到晛、羅美蘭、安恩真、劉仁秀等主演，講述爲了遺腹子拼命成爲壞母親的媽媽「英順」和因意外失憶而成爲孩子的兒子「強豪」尋找失去的幸福的故事。



*以下內容包含《壞媽媽》大結局第14集關鍵內容！



審判

強豪拉攏吳議員為宋會長的罪行作證，法庭上把強豪爸、黃秀鉉、丁宗具等過往冤案全部帶出重審，還請來兩位難以否決的人證：黃秀鉉跳海前藏起的兒子，以及吳議員的女兒荷英。 吳議員這才發現中了強豪的計，狠心污衊女兒精神有問題，心痛的荷英哀求父親回頭是岸。 強豪宣佈以多項罪名逮捕吳議員，旁聽席裡英順壓抑多年的情感終於爆發，站起來大喊：「萬歲！崔強豪萬歲！」（這段真的爆哭，羅美蘭演技太好T^T）



生日願望

村民們一起為英順慶祝生日，英順感慨失去丈夫更懂得兒子的珍貴，因兒子失去健康又領悟了身為媽媽的重要，自認度過了幸福的一生。 強豪請媽媽吹熄蠟燭，英順默默許願：如果有來世，希望成為強豪溫暖慈愛的媽媽，再也不必像今生一樣對他苛責為難。



英順把自己和丈夫的戒指傳給強豪和美珠，叮囑他們將彼此視若珍寶、好好生活。 夜裡強豪給媽媽唱搖籃曲，英順在歌聲中帶著幸福的心情停止呼吸。 葬禮上，強豪再次唱起媽媽最愛的那首歌「我很幸福」，和大家一起開心地為媽媽送別。



求婚

強豪約美珠來山坡上拍結婚照，像爸爸當年那樣和小豬一起向美珠正式求婚！（全劇終~）



安恩真在IG公開了當時的合照，留言說「美珠和強豪、睿盡、胥盡一起幸福地生活了很久很久」，終於是圓滿的大結局啦~



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