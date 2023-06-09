INFINITE 13周年直播，圣圭曝成烈曾发火：「早就说要开公司了！」感性提INFINITE「是一辈子想做的事」

二代男团INFINITE在上个月13周年之际宣布自己开公司，队长圣圭是推手亦担任代表，昨（8）日直播开了13周年Party和粉丝INSPIRIT回顾了许多、聊了许多。

提到开公司的幕后花絮，圣圭说去年就和大家不断聚会讨论，特别感谢前公司Woollim娱乐李重烨代表转让INFINITE商标权、感谢各成员公司代表的支持，也强调「我们从来没有说过要解散」。



聊到和成员kakao Talk聊天群组的趣事，圣圭讲到成烈某次突然生气，打字语气就很敷衍，也提到去年和成烈讲电话的时候对方也发火过XD，内容就和开公司有关。圣圭说，他和每个人个别通电话聊开公司的想法，他以为大家都会说「好啊，帅气的做吧！」、「很帅，一起吧！」，殊不知成烈竟然生气对他喊：「我早就叫你做了！为什么不早点做！我好几年前就说过，一开始就叫你做。」成种倒是替成烈说话他真的很想做，成烈本人则说：「要强烈推行啊！」



最后讲到INFINITE对各自的意义，圣圭2012年形容「是我的全部」，2017年则说「任何东西都换取不了的珍贵存在」，现在则是「一辈子想做的事」。圣圭最后还要INSPIRIT们把8月19日、20日空下来，虽然没有说清楚是什么事，但不少INSPIRIT们猜测很可能是演唱会！



整场直播就在成员们的兴奋呐喊与挥手说掰掰下结束，INSPIRIT都意犹未竟，期待起那两天到来了。

▼INFINITE 13周年Party完整直播



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