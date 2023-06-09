【韓網熱帖】最近被稱為「小學生總統」的4代男團女團

大家認同現在的「小學生總統」是他們嗎？

最近韓國小學文具店門口出現很多IVE和TXT周邊商品的扭蛋機，還有TXT照片小卡、IVE隨機鑰匙圈、《Kitsch》同款太陽眼鏡等等，甚至販售這兩組團的專輯kkk



몇년 전만 해도 초통령 방탄이였는데 투바투로 내리사랑된 듯 pic.twitter.com/yjUC49OG3R — 돌멩이 (@hehe39i) June 6, 2023

오늘 알파 문구 갔는데 아이브 키링 아이브 팝소캣 아이브 스티커 아이브 사진 아이브 어쩌고로 가득한 것을 보고 놀랐음 초통령이란 걸 실감함 아이브는 짱이야 pic.twitter.com/GqBB0FqfWw — 요이고 (@thisstillness) January 19, 2023

韓國網友評論：

1. 是真的，我們小區的孩子們直到去年都在聽IVE的歌、買專輯、跳舞，今年開始在書包上掛TXT的小卡，兩個團都很喜歡

2. 小區遊樂場裡都寫著IVE和TXT成員的名字kkk

3. 看那種問小學生在聽什麼歌的影片，回答全部是IVE kkk

4. 我住小學附近，男學生也會唱著IVE的歌路過...

5. 他們最高的稱讚就是「長得像張員瑛」kkk

6. 看來小朋友就是喜歡又高又美的公主王子那一掛

7. 我是5年級班導... 這是真的。 基本上女學生都超愛女偶像，有兩個左右認真喜歡男偶像kkk會跑來炫耀小卡、說爸媽給買了TXT專輯

8. IVE真的認證kkk朋友女兒超愛IVE，天天出IVE的題考爸媽kkkk

9. 我教的小學高年級生全都是TXT YEONJUN粉絲kkk

10. TXT從幾年前就是小學生總統了，高年級比低年級更喜歡他們。 IVE也許因為有公主的感覺，幼稚園小孩也非常喜歡。

11. 我教小孩跳舞，低年級小公主們對IVE相當瘋狂kkk休息時間還會給各自定position、假扮成員玩kkk看著超好笑kkk

12. 上次去買IVE專輯時和一群小學女生混在一起kkk很多小孩說攢了零用錢來買專輯、媽媽買專輯作為禮物等等，太可愛啦kk

13. 我們公司組長有個4歲女兒，組長每天都在二手網站買小卡ᅲᅲ因為不會唱IVE的歌被嘲笑了，一整天都在喊委屈kkk

14. 只有人物換了，字體跟我那年代一模一樣，好好笑kkk

15. 品質怎麼跟從前一樣啊kk只有團名從SES HOT換成IVE TXT kkk

16. 因為姪子認識了TXT，現在我也很喜歡kk

17. 原來我只有靈魂是小學生...

出處：https://theqoo.net/square/2823318703

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