演出軌渣男太像被劇迷叫「下男子」！《車貞淑醫生》金炳哲：我想演中年羅曼史啊

一部《車貞淑醫生》讓男主角金炳哲得到了「下男人」的評價（笑）！

由演員嚴正化、金炳哲主演的《車貞淑醫生》自開播以來，收視率不斷攀升，大結局也以超18%的高收視率完美結束。 勵志又搞笑劇情深受大眾喜愛，被讚是今年最大的黑馬作品。

作為絕對男主的徐仁豪（金炳哲 飾）也因此受到了極大的關注，韓國各大網站討論區上一度出現了以「車貞淑醫生收視率第一功臣是金炳哲」為題的貼文。 文中指出《車貞淑醫生》講述的是「婚外戀情」這個較敏感的題材，但金炳哲以特有的穩重又搞笑的演技中和了題材的沉重與敏感，即使扮演的是出軌渣男，卻依舊圈了大批粉絲，觀眾們忍不住表示「對他根本恨不起來」，還給他起了「可愛的垃圾」、「下男人」等外號。

*下男子的韓文是하남자，也就是真男人（상남자，上男子）的反義詞



電視劇殺青後，金炳哲接受了採訪，提到了關於《車貞淑醫生》的話題。 還是未婚的他已經在《SKY Castle》和《車貞淑醫生》中連續兩次演了人夫、人父的角色，這一次更是大膽挑戰了「出軌男」的形象，金炳哲解釋：「要演出出軌的狀態其實應該有那種家庭環境才行，但我沒有，只能通過間接體驗來感受，其實蠻難的。 劇中是嚴正化前輩的角色是積極、付出得更多的人設，徐仁豪要無情冷漠地對待她，這一點很難。」



金炳哲個人最想挑戰什麼劇情和角色呢？ 他回答：「想拍感情劇，中年搞笑羅曼史應該會非常有趣吧，應該有人想看這類題材吧，（我覺得我可以）演感情劇，（也有）市場需要，我隨時做好準備，哈哈哈。」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞