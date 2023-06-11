演出轨渣男太像被剧迷叫「下男子」！《车贞淑医生》金炳哲：我想演中年罗曼史啊

一部《车贞淑医生》让男主角金炳哲得到了「下男人」的评价（笑）！

由演员严正化、金炳哲主演的《车贞淑医生》自开播以来，收视率不断攀升，大结局也以超18%的高收视率完美结束。 励志又搞笑剧情深受大众喜爱，被赞是今年最大的黑马作品。

作为绝对男主的徐仁豪（金炳哲 饰）也因此受到了极大的关注，韩国各大网站讨论区上一度出现了以「车贞淑医生收视率第一功臣是金炳哲」为题的贴文。 文中指出《车贞淑医生》讲述的是「婚外恋情」这个较敏感的题材，但金炳哲以特有的稳重又搞笑的演技中和了题材的沉重与敏感，即使扮演的是出轨渣男，却依旧圈了大批粉丝，观众们忍不住表示「对他根本恨不起来」，还给他起了「可爱的垃圾」、「下男人」等外号。

*下男子的韩文是하남자，也就是真男人（상남자，上男子）的反义词



电视剧杀青后，金炳哲接受了采访，提到了关於《车贞淑医生》的话题。 还是未婚的他已经在《SKY Castle》和《车贞淑医生》中连续两次演了人夫、人父的角色，这一次更是大胆挑战了「出轨男」的形象，金炳哲解释：「要演出出轨的状态其实应该有那种家庭环境才行，但我没有，只能通过间接体验来感受，其实蛮难的。 剧中是严正化前辈的角色是积极、付出得更多的人设，徐仁豪要无情冷漠地对待她，这一点很难。」



金炳哲个人最想挑战什么剧情和角色呢？ 他回答：「想拍感情剧，中年搞笑罗曼史应该会非常有趣吧，应该有人想看这类题材吧，（我觉得我可以）演感情剧，（也有）市场需要，我随时做好准备，哈哈哈。」

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