兼具吉他手、鍵盤手、歌手以及舞者於一身的全能唱跳歌手「天才容」鄭容和！安可三次唱不停「不想這樣回去！」

歌手鄭容和睽違多年再度來台開唱，在舞台上使出渾身解數的他，一開場就告訴大家他今天除了唱歌以及彈吉他，還會擔任鍵盤手以及Dancer帶來精采舞蹈！全場氣氛超high！





鄭容和染著一頭金髮，穿著全黑上衣與長褲，搭配帥氣的長版白色風衣在尖叫聲中登場，一連帶來三首歌曲「Jellyfish」「Checkmate」「Energy」讓全場立即沸騰起來。雖然鄭容和因演出曾來過台北幾次，不過總是來去匆匆，他透露這次為了感受一下真正的台北，昨天他還特別去某家星巴克裡面坐坐呢！





鄭容和開心地直呼「這個場地很漂亮，來玩個波浪吧！」，指揮全場粉絲一起由舞台到最遠端來一次波浪舞，成果令他相當滿意。他也說：「我是14年間一直all around狀態的鄭容和，這次的概念是all around，真是剛好符合我！我是歌手、創作歌手、吉他手、鋼琴手、舞者、又是製作人，大家都知道在這裡面最會的是跳舞……」逗得全場粉絲們哈哈大笑，不過他接下來的表演真的展現出他的舞蹈實力！





三首歌曲後他脫下白色風衣，放下吉他，改換上非常合身的黑色西裝外套，開始載歌載舞的演出，演唱他在自己最愛的城市夏威夷所創作的歌曲。不過鄭容和今日改口「最愛的城市是台北，夏威夷排第二了」讓粉絲們開心不已





鄭容和重新開啟巡演後的第一站就是台北，只有今日一場讓他感到有點可惜，很想每天一直表演下去。這次他更是特別著重於舞蹈部分，除了演唱之中體力滿點在舞台上狂奔的他，還特別安排了與舞者共舞的橋段，也有帶來類似音樂劇的精彩演出，鄭容和笑說以前覺得到練舞室學跳舞很痛苦，那個門檻有點讓他難以跨越，但是後來他越來越得心應手，覺得自己跳得真的很棒，還說「20年之後可能能夠以唱跳歌手出道了！」





一開場就有演唱到自己與JJ林俊傑合作的歌曲「Checkmate」，也提到自己與林俊傑的好交情，鄭容和表示林俊傑休假時也曾到韓國與他見面，今日表演前林俊傑也為他加油，也送上了祝賀的花籃，讓他感到相當開心，也很珍惜兩人相識的緣分。更用標準的中文發音演唱了林俊傑與阿Sa合唱的「小酒窩」，令歌迷超驚喜。粉絲應援排字還稱他為「天才容」，讓他相當滿意趕緊來個大合照，全長超過兩個半小時超誠意的演出，安可唱不停大喊捨不得離開！在成功舉辦台北的「ALL-ROUNDER」後，鄭容和隨即將前往香港、曼谷等地進行巡演。





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