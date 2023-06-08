鄭裕美、李善均恐怖懸疑新電影《夢遊》坎城首映後獲外媒大讚：「完全沒有喘息的空間」

第76屆坎城國際影展影評人週受邀的恐怖電影《夢遊(暫譯)》，日前在電影首映後獲得現場海外媒體以及電影評論家廣大好評。本作也將在台上映。

《夢遊》由李善均與鄭裕美共同演出，劇情描述一對幸福的新婚夫妻，在丈夫入睡後卻開始出現了惡夢般的異常行為，於是夫妻兩人決定攜手解開從入睡的那一瞬間所開始的恐怖神秘故事。《夢遊》也是導演劉在善首度挑戰執導長篇作品的出道作。受邀在本屆坎城影展首度公開。



《夢遊》在坎城影展公開後大獲全球媒體好評，紛紛表示「單純的夢遊症狀，添加了豐富的想像力以及巧妙變化的一部作品」、「讓觀眾們喘不過氣來，充滿了魅力以及驚悚的作品」、「參雜著笑聲與恐怖感並且完成度高的電影，讓觀眾們對於夫妻有著更深入與微妙的省思」、「恐怖、幻想與喜劇的綜合體，為夫妻與家庭，信任與傳統，意識與無意識，科學與醫學之間讓大家更深入思考。」令大家更好奇電影劇情走向。



媒體「Letterboxd」更是盛讚：「非常了解如何吸引觀眾們的目光以及令觀眾感到驚訝的方法。」「Les Inrockuptibles」也特別稱讚第一次推出長篇電影的劉在善導演，能夠將多種元素綜合的題材發揮的淋漓盡致，細膩地結合了幽默與恐怖感受。

李善均在坎城接受媒體訪問時，透露會選擇參演《夢遊》的理由，他表示：「很喜歡故事脈絡簡單直接的感覺，雖然不是日常生活中常見的題材，但十分有趣，不加修飾。」兩人從2009年的電影《過客人生》、2010年《玉熙的電影》與2013年《我們善姬》都曾經配合過，本次以第四次攜手，李善均笑說：「這是我和裕美合作的第4部作品，現在她感覺就像我的前女友一樣！之前我們就很常說下次有機會的話，一定要合作一部商業電影，因為裕美演員很可靠，和她合作時默契很好又自在，每次都很依賴她。」



而對於和李善均合作的感想，鄭裕美表示：「善均哥本來就是一位經驗豐富的演員，在多樣類型的作品中完美消化每一個角色，因此我很尊敬他。他是一位值得信賴的演員，當我和演技精湛的演員合作時，內心會感到很踏實。」鄭裕美還透露：「在對戲時，若我錯過了較細節的部分，善均哥馬上就會抓到這部分，但他並不是要藉此教導我，而是會在一旁邊看邊問我是想要某種感覺嗎，這對我而言有很大的幫助，他是位能讓我反省的演員。」《夢遊》近期即將在台上映。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞