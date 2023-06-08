《驅魔麵館2》劇本閱讀照公開！「驅魔5人幫」原班人馬回歸，還有陳善圭、姜其永、金赫拉加入！

以同名人氣網路漫畫爲原作的《驅魔麵館》系列，最後一集以 10.9％ 的收視，刷新 OCN 歷代電視劇最高紀錄。日前宣布製作第二季，讓許多劇迷都相當期待！

《驅魔麵館2》講述因新能力和引進新成員而變得更強的惡鬼獵人組織「Counter」打敗更加惡毒惡鬼們，痛快、破除惡鬼的英雄故事。



今日（8日）公開劇本閱讀照，除了趙炳圭（飾 蘇炆）、劉俊相（飾 賈模度）、金世正（飾 都哈娜）、廉惠蘭（飾 秋梅玉）、安奭奐（飾 崔將岉）原班人馬回歸外。還有《機密同盟2》陳善圭、《非常律師禹英禑》姜其永、《黑暗榮耀》金赫拉和《壞媽媽》劉仁秀加入，完成華麗的選角陣容。



陳善圭飾演蘇炆的恩人和熱血消防員「朱錫」；姜其永飾演的「弼光」是吸收櫃檯能力的邪惡捕食者；金赫拉飾演全新的惡鬼角色「惡鬼蓋莉」；劉仁秀飾演 Counter 的新面孔「赤峰」，是一個對一切都很陌生、生疏的傻裡傻氣的新職員。



製作組也表示：「隨著具備新能力的 Counters 加入，將展開更加強大的 Counters 和變得更加惡劣的惡鬼之間的對決。比第一季擴大的世界觀和規模，希望大家期待《驚奇的傳聞2》。」而《驅魔麵館2》由第一季的劉先東導演執導，《驅魔麵館》（第14－16集）的金新春編劇執筆，預計在下半年播出。



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