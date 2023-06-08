郑裕美、李善均恐怖悬疑新电影《梦游》坎城首映后获外媒大赞：「完全没有喘息的空间」

第76届坎城国际影展影评人周受邀的恐怖电影《梦游(暂译)》，日前在电影首映后获得现场海外媒体以及电影评论家广大好评。本作也将在台上映。

《梦游》由李善均与郑裕美共同演出，剧情描述一对幸福的新婚夫妻，在丈夫入睡后却开始出现了恶梦般的异常行为，於是夫妻两人决定携手解开从入睡的那一瞬间所开始的恐怖神秘故事。《梦游》也是导演刘在善首度挑战执导长篇作品的出道作。受邀在本届坎城影展首度公开。



《梦游》在坎城影展公开后大获全球媒体好评，纷纷表示「单纯的梦游症状，添加了丰富的想像力以及巧妙变化的一部作品」、「让观众们喘不过气来，充满了魅力以及惊悚的作品」、「参杂著笑声与恐怖感并且完成度高的电影，让观众们对於夫妻有著更深入与微妙的省思」、「恐怖、幻想与喜剧的综合体，为夫妻与家庭，信任与传统，意识与无意识，科学与医学之间让大家更深入思考。」令大家更好奇电影剧情走向。



媒体「Letterboxd」更是盛赞：「非常了解如何吸引观众们的目光以及令观众感到惊讶的方法。」「Les Inrockuptibles」也特别称赞第一次推出长篇电影的刘在善导演，能够将多种元素综合的题材发挥的淋漓尽致，细腻地结合了幽默与恐怖感受。

李善均在坎城接受媒体访问时，透露会选择参演《梦游》的理由，他表示：「很喜欢故事脉络简单直接的感觉，虽然不是日常生活中常见的题材，但十分有趣，不加修饰。」两人从2009年的电影《过客人生》、2010年《玉熙的电影》与2013年《我们善姬》都曾经配合过，本次以第四次携手，李善均笑说：「这是我和裕美合作的第4部作品，现在她感觉就像我的前女友一样！之前我们就很常说下次有机会的话，一定要合作一部商业电影，因为裕美演员很可靠，和她合作时默契很好又自在，每次都很依赖她。」



而对於和李善均合作的感想，郑裕美表示：「善均哥本来就是一位经验丰富的演员，在多样类型的作品中完美消化每一个角色，因此我很尊敬他。他是一位值得信赖的演员，当我和演技精湛的演员合作时，内心会感到很踏实。」郑裕美还透露：「在对戏时，若我错过了较细节的部分，善均哥马上就会抓到这部分，但他并不是要藉此教导我，而是会在一旁边看边问我是想要某种感觉吗，这对我而言有很大的帮助，他是位能让我反省的演员。」《梦游》近期即将在台上映。



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