《車貞淑醫生》帥氣Roy醫師閔旴赫40歲終遇人生作品，自曝「結婚時很多反對聲音」

演員閔旴赫因演出人氣韓劇《車貞淑醫生》中的帥氣暖男醫師Roy Kim一角而備受矚目，可說是遇見自己的人生角色。劇中的Roy Kim不但外型帥氣又很有風度，更是默默支持著車貞淑完成她的夢想，救了她兩次，成為許多女性觀眾們眼中的完美男二。

其實閔旴赫曾是棒球選手出身，2007年的時候也曾以4人組合「4cos」出道演藝圈，而在2013年他就轉戰音樂劇舞台，多年來參與了許多經典作品的演出如《尋找金鍾旭》《浪漫滿屋》《蔬菜店的小夥子》《愛的迫降》《以光速向你奔去》《悲慘世界》《沙漏》《英雄》等等，是相當活躍的音樂劇演員。



雖然也出演過不少電視劇，但《車貞淑醫生》可說是他的人生作品。雖然在劇中飾演一位黃金單身漢，不過現實中40歲的閔旴赫早在2012年就與LPG出身的李世美結婚，也育有一雙兒女。他也曾在多年前的訪談中提到，周圍朋友聽聞他要結婚的消息時，有震驚有反對的聲音，不過他覺得自己與妻子的相遇是命運的安排，若錯過了結婚機會，有可能再也無法跟她一起，所以當時他也不聽其他人的意見而執意結婚。



雖然藝人的形象有可能因為結婚生子或談戀愛而有所改變，甚至演出的戲路也可能受限，所以藝人們大多也會有所考量。閔旴赫雖然早早結婚更成了孩子的爸，仍然在40歲遇見了他的人生作品。他也曾在綜藝節目上公開自己的日常生活，從料理到育兒展現出好爸爸的樣子，毫無隱藏的模樣也讓他的人氣不降反升。



閔旴赫也認為家人就是他的幸福泉源，雖然早已公開結婚消息，但公司也曾希望他不要在公開場合談論家人，不過他認為沒必要隱瞞這些，於是決定加入綜藝實境節目的出演。也因為他的好形象，為他帶來了更多演出的機會，當然連電視劇《車貞淑醫生》也找上了他，讓更多人認識演員閔旴赫。



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