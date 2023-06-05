一上午連爆3個好消息！巖賢京&車瑞元因戲結緣，同天公開戀愛+懷孕+結婚

又一對螢幕情侶走向了現實。

5日上午，《第二任丈夫》的男女主角嚴賢京和車瑞元被曝光正在熱戀中，這對相差5歲的情侶因戲結緣，將浪漫延續到了戲外。 這則消息公開不到一小時，另一則關於他們的消息也登上熱搜，嚴賢京已經懷孕，兩人升級當父母，婚禮將在車瑞元明年退伍後舉行。 戀情、結婚、懷孕，這對CP在同一天爆出3個好消息。



嚴賢京和車瑞元憑藉《第二任丈夫》奪得了2021年MBC演技大賞的最優秀賞，他倆的粉紅氣流早在電視節目中就有暴露過。 去年的《Radio Star》上車瑞元透露是嚴賢京推薦他主演了《第二任丈夫》，車瑞元當時委屈地表示：「她打電話給我的時候，我還以為她是想單獨約我吃飯，沒想到是推薦我拍戲，讓我有點失望」，之後更是大膽在節目中表示嚴賢京正是自己的理想型。對於媒體接二連三的報導，巖賢京和車瑞元的經紀公司做出了回應，都稱消息屬實，兩位演員以結婚為前提在交往，婚禮將在車瑞元退伍後進行。

此外，嚴賢京2006年時憑藉情景劇《彩虹羅曼史》出道，之後陸續出演了電視劇《先跑再說》、《京城緋聞》、《天狼星》、《馬醫》等。 車瑞元則是以大熱韓劇《繼承者們》出道，其後在2016年至2018年間透過參演MBC的電視劇《多樣的兒媳》、《20世紀少男少女》、《富家公子》積累了認知度。 2019年，他在《為何那樣，奉尚先生》中首度出演主要角色。



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