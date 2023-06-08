《超人回來了》球星爸爸朴柱昊退役！混血三姊弟送花，妻子安娜向球迷行韓式跪拜大禮～

韓國足球運動員朴柱昊宣佈退役。

朴柱昊藉著《超人回來了》的熱播將影響力從球場帶到了娛樂圈，他家的混血三姊弟娜恩、建厚、振瑀深厚廣大觀眾的喜愛。今年36歲的朴柱昊宣布正式退役，並在6日對戰蔚山現代球隊，踢了職業生涯中的最後一場球。



朴柱昊之前曾效力過蔚山現代隊，蔚山現代隊的隊友們就如同他的「娘家人」，這次朴柱昊退役，隊友們們穿上了同樣的T恤，為他舉辦退役儀式，三個孩子也在《超人回來了》攝影機的記錄之下給爸爸送上了鮮花。



아빠! 마이크 줘요 6월6일 박주호씨 은퇴 경기에서 박주호씨 막내 아들 진우군 아빠에게 마이크 줘요 너무 귀엽다.ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/krkT2swqJj — 투모로우바이 투게더 공식팬카페 모아 (@txt7646073) June 7, 2023

當天最感人的一幕則出現在了朴柱昊妻子安娜的身上，她在場邊朝著蔚山現代隊的球迷們行了韓式跪拜大禮，令球迷們非常感動。 朴柱昊也表示：「藉此機會想要隊很積極地戰勝了病魔的妻子說醫生感謝。」 去年11月安娜傳出患癌的消息，經過一段時間的治療，身體狀況有了極大的好轉。 她這次亮相也令《超人回來了》的觀眾安心了許多。



안나, 건강해진 모습으로 찾은 남편 박주호 은퇴식 6월6일 박주호씨 아내 안나씨 건강해진 모습으로 찾은 나면 박주호씨 은퇴식 pic.twitter.com/kYULad0FAk — 투모로우바이 투게더 공식팬카페 모아 (@txt7646073) June 7, 2023

'박주호' 안나, 암 투병 중에도 내조…'큰절'로 감동 선사 박주호씨 은퇴 경기 에서 아내 안나씨 암투병 지금 많이 호전 되었다고 합니다.다행이지만 내도 큰절 감동 선사 한다니~ pic.twitter.com/809DfzhsxY — 투모로우바이 투게더 공식팬카페 모아 (@txt7646073) June 7, 2023

早前朴柱昊透露即將退役的心意時有媒體報導稱是為了陪伴妻子抗癌，一度令所有人擔心安娜狀況不佳。 後來朴柱昊親自解釋，稱：「我突然決定退役的消息一定讓很多人感到意外吧，不過這是和家人、經紀公司等多方面進行交談後作出的決定。 有傳言說我因為妻子的健康情況惡化而選擇退役，其實事實並非如此，她現在情況比以前好很多，沒有什麼大問題，請大家不用擔心她。 球隊高層和隊友們都說我現在狀態完全可以再至少踢一兩年的，不過在我看來在我還能保持狀態時，選擇退役是正確的決定。 」

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