《有利的詐欺》綠葉搶眼：尹博再次夥拍金東旭鬥戲；「少年犯」李妍劇接劇！

由韓國實力派男神金東旭主演的奇幻劇集《偶然遇見的你》和復仇韓劇《有利的詐欺》都正在熱播！大家是不是都在追看？

《有利的詐欺》上周順利起航，講述天才少女李露雲（千玗嬉飾）被誣衊殺害雙親後被判入獄，十年後真兇出現被捕，人稱「吸血鬼」但內裡同情心氾濫的律師韓武英（金東旭飾）決定賭上職業生涯為她翻案，最終真兇獲判無期徒刑，露雲亦在被判五年緩刑後順利出獄，但她馬上靠著高智商到處詐騙；得知露雲真面目的武英仍對她伸出援手，還為她申請國家賠償，他也在追查案件時發現了許多疑點，懷疑當中存在第三名疑犯，更推理出露雲早知道真兇殺害父母的原因！為此他決定緊緊黏著露雲找出真相，也希望她學著感同身受⋯⋯



自電影《與神同行》爆紅亞洲後，金東旭好劇一套接一套，今年更幾乎同時推出奇幻韓劇《偶然遇見的你》和《有利的詐欺》，令金東旭的粉絲心花怒放；《有利的詐欺》首播後亦廣受好評，除了男女主角極具張力的演出，配角群同樣搶眼！



劇中飾演李露雲保護官「高耀漢」的演員尹博，近月因為宣布在九月成婚而熱度急升！身高182cm、擁有深邃五官的他早在中學已立志成為演員，卻遭到父親強烈反對而擱置，因此他在退伍後才全心投身演藝工作，並在25歲透過情景劇正式出道。雖然演藝事業起步較晚，但是他在2014年便升呢主角，去年還因為飾演朴敏英的渣男男友而獲封「朴敏英男人」！《有利的詐欺》是金東旭和尹博自《你是我的春天》後再度合作的劇集，令人期待二人的化學反應。



而飾演李露雲好友、駭客「鄭多情」的女演員李妍，去年曾在韓劇《少年法庭》向高難度挑戰——以27歲之齡女扮男裝化身年僅13歲的少年犯，出神入化的演技不但掀起廣大討論，也令她的名字登上熱搜！她亦在訪問透露，拍攝時吃了不少苦頭，除了要用繃帶遮蓋體型差異，還要增肥五公斤演活發育時期的青少年，敬業表現令她人氣急升，接下多部劇集邀約！



韓劇《有利的詐欺》集復仇和欺詐元素於一身，劇中韓武英是一名同情心氾濫的正義律師，金東旭自認與角色有相似部分：「他不是對所有人都會產生共感，在值得體諒的情況下才會過度投入，我也是那樣。」談到拍檔千玗嬉，向來寡言的他頓變開籠雀，還稱讚她是「韓國最強女演員」之一：「知道她是對手時，我非常激動、心跳加速，真的很開心！因為她是我很想合作的演員、是一位非常有魅力的演員，所以當我知道我們即將合作時，我真的很激動；劇中她是無法感同身受的人，但是實際上她很體貼。」



Viu Original原創奇幻劇集《偶然遇見的你》和復仇韓劇《有利的詐欺》已於「黃Viu」上架，香港觀眾亦可一併收看《假面的女王》、《Oh！英心》等人氣韓劇。

專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞