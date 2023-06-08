李俊昊&潤娥根本就是演藝圈的資優生！《歡迎來到王之國》公開正式預告&花絮稱讚：這兩位就是特別優秀

官方表示：「沒有人一開始就能做得好，但偏偏這兩人就是從開頭就特別優秀～！」下週就要開播啦！大家準備好了沒？

JTBC 全新浪滿喜劇《歡迎來到王之國》（原譯：King the Land）公開了2PM李俊昊和少女時代潤娥的最新拍攝花絮，兩人這次的宣傳影片和劇照特別多，通常演員在人物設定和塑造形象上，都需要一段時間的適應期，不過兩位主角就是表現得特別好，短時間內就完成了基本的設定，讓官方忍不住在標題上就大力稱讚他們。



▼從開頭就表現很好的人在哪？就在這裡，李俊昊和潤娥的試拍幕後花絮，兩人早就對彼此很熟悉，拍攝過程也非常順利，花絮中還有潤娥與高媛熙、金佳恩兩位劇中好友的互動片段：



本劇講述無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人具元（李俊昊 飾），與因為職業關係即使不想笑也要一直保持開朗笑容的小職員千莎朗（潤娥 飾）相遇後，變得可以一起真正開懷大笑的浪漫愛情喜劇。





▼Netflix 也釋出了《歡迎來到王之國》的中字正式預告，在一場拉鋸的繼承權爭奪戰中，一位迷人的繼承人和一位以令人無法抗拒的笑容著稱，卻令他無法忍受的勤奮員工發生衝突。



▼主要演員第一排：李俊昊&林潤娥

第二排：高媛熙&金佳恩

第三排：安世河&金載元



目前《歡迎來到王之國》已經在前天殺青，完成所有拍攝內容進入後製階段，也預計在6月17日首播。





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